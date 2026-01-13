Clujenii pot urmări în timp real unde acționează mașinile de deszăpezire. Unde reclamați dacă nu s-a intervenit?

Locuitorii din Cluj-Napoca pot verifica în timp real unde intervin utilajele de la firmele care se ocupă cu deszăpezirea în municipiu.

Locuitorii municipiului Cluj-Napoca pot monitoriza acțiunile de deszăpezire din oraș.

Clujenii pot verifica în timp real unde se deszpezește

Cetățenii din Cluj-Napoca pot vedea în timp real unde intervin utilajele de la firmele care se ocupă cu deszăpezirea:

Sectorul 1 SC SUPERCOM SA - Mănăștur, Zorilor, Gruia, Dâmbul Rotund și 80% din zona centrală

Sectorul 2 SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL - Mărăști, Gherogheni, Între Lacuri, Bulgaria, Someșeni, zona centrală 20% și Andrei Mureșanu

AICI puteți vedea în timp real situația deszăpezirii din Cluj-Napoca.

Informația este publică pe site-ul Primăriei Cluj-Napoca, deoarece mașinile de deszăpezire sunt dotate și cu GPS.

Unde sunați dacă nu s-a deszăpezit?

Tot pe site-ul Primăriei, la departamentul salubritate, sunt afișate următoarele numere de telefon:

Telefon dispecerat deszăpezire Primărie: 0727.228.526 (se pot trimite si mesaje prin aplicația WhatsApp

Telefon dispecerat deszăpezire Supercom (24/7): 0784.002.83

Telefon dispecerat deszăpezire Brantner Servicii Ecologice (24/7): 0737.770.428

Primarul a precizat că la numărul de telefon al dispeceratului de deszăpezire de la Primăria Cluj-Napoca, cetățenii pot trimite și sesizări foto/video, în caz că nu s-a intervenit într-o anumită zonă.

„În cazul în care nu se rezolvă puteți să contactați dispeceratul de la Primărie pentru ca noi să sesizăm firmele de deszăpezire. Operatorii economici trebuie să intervină pe toate cele trei urgențe în patru ore. Noi suntem cu ochii pe ei”, a mai transmis Boc.

