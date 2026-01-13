Clujul „alunecos” a aglomerat secția de ortopedie la început de 2026. Reprezentant SCJU: „S-a dublat numărul pacienților în anumite perioade”.

Secția de ortopedie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj a fost mai aglomerată în primele zile din 2026 decât de obicei. Mulți oameni au ajuns acolo după ce au alunecat afară pe zăpada înghețată.

Tot mai mulți clujeni au ajuns de urgență la ortopedie după ce au căzut pe jos afară |Foto: arhivă monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Străzile Clujului pot fi adevărate capcane pentru unii în aceste zile de iarnă, în special pentru cei vârstnici.

Din cauza zăpezii și a căilor de acces pietonale înghețate, la începutul lui 2026, tot mai mulți oameni au ajuns de urgență la ortopedie, după ce au căzut pe jos.

Pentru a afla cât mai detaliat posibil care a fost situația la secția de ortopedie de la începutul anului și până acum, monitorulcj.ro a stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență, Dorel Danciu.

Purtător de cuvânt SCJU Cluj: „Au fost de două ori mai mulți pacienți față de medie”

Am dorit să aflăm de la acesta situația cazurilor de la ortopedie, în contextul unui Cluj mai „alunecos” în această perioadă.

„Am avut un vârf de activitate, în zilele de 4 și 5 ianuarie (2026 - n. red.) cu aproximativ 200 de pacienți în total, dintre care vreo 50 chirurgical, adică operați. Au fost de două ori mai mulți pacienți față de medie. După aceea, cu toate că vremea a fost tot capricioasă, căile de acces sunt așa cum sunt și la momentul de față, probabil că oamenii au fost mai conștienți și s-a revenit cumva la normalul perioadei de dinainte, adică avem undeva la 60-65 de prezentări zilnic, în camera de gardă și media era de 55. Este o creștere mică”, a declarat Dorel Danciu pentru monitorulcj.ro.

Acesta ne-a precizat că accidente ortopedice de genul se întâmplă și pe vreme mai bună.

Clujenii, luați pe nepregătite de vremea rea

„Lumea nu a fost nici pregătită pentru momentul respectiv. Sunt persoane în vârstă care nu își evaluează foarte bine capacitatea de a se deplasa, iar atunci o pățesc (…) Cazurile au fost pentru memebre inferioare, dar și superioare, pentru că, în cădere, oamenii pun mâna pentru a atenua căderea. Proporția cred că este egală. Cazuri de contuzii, traumatisme, fracturi, leziuni musculo-scheletale, entorse etc”, ne-a mai spus Dorel Danciu.

Purtătorul de cuvânt al SCJU Cluj a explicat majoritatea problemelor ortopedice se rezolvă la Camera de gardă Ortopedie -Traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență.

„Se face evaluarea imagistică, toată lumea cu suspiciune de fractură intră la radiologie (raze - n. red.), iar de acolo revine în camera de gardă, de tratament, iar de acolo, medicul dispune imobilizarea prin ghips sau nu. Foarte mulți dintre pacienții respectivi merg acasă cu mâna sau piciorul în ghips și urmează indicațiile doctorului. La mulți nu este nevoie de spitalizare. Rămân internați cei care au nevoie de intervenție chirurgicală. Sunt complicații precum fixarea osului etc”, ne-a explicat Danciu.

El ne-a mai precizat că pentru aceste cazuri nu se efectuează rezonanță magnetică (RMN), ci doar raze.

„Pentru ce au nevoie medicii de la urgențe la ortopedie e suficient să facă raze, foarte rar se efectuează RMN. Rezonanța magnetică se face în regim ambulator și pentru pacienți internați. Sunt trimiși de pe timpul internării. Foarte mulți merg la urgențe deoarece ei cred că este modalitatea cea mai rapidă de a face anumite investigații imagistice și niște analize. Ei știu că acolo ești tratat cum trebuie, dar de multe ori pacienții abuzează de treaba aceasta, potrivit declarațiile medicilor care deservesc UPU.

Cum evităm un drum inutil la urgențe la ortopedie?

Am dorit să aflăm și câteva recomandări în această periodă pentru a evita un drum inutil la ortopedie.

Dorel Danciu ne-a comunicat următoarele:

în general trebuie evitate deplasările inutile

persoanele trebuie să își evalueze foarte bine capacitatea de a se deplasa, în special oamenii în vârstă

oamenii să fie echipați cu încălțăminte corespunzătoare de iarnă

oamenii să dea dovadă de spirit civic și să își curețe fiecare porțiunea înzăpezită din fața domiciliului, conform prevederilor legale.

