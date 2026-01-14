Autostrada Transilvania: O asociere de firme româno-maghiară va superviza lucrările pe secțiunea Chiribiș – Biharia

A fost semnat contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania, secțiunea Chiribiș-Biharia. Proiectul are o valoare de 14,9 milioane de lei și va fi finanțat din bani europeni.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, miercuri, cu asocierea de firme din România și Ungaria Ventra Project Management (lider) - Utiber Kozuti Beruhazo Kft, contractul de aproape 15 milioane de lei pentru supervizarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania, lotul 3C2 Chiribiș - Biharia.

Contractul, semnat la doar trei săptămâni de la atribuire, are o valoare de 14,9 milioane lei și este finanțat din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport 2021 – 2027, potrivit informării publicate miercuri de CNIR pe pagina de Facebook.

Responsabilități pentru consultant

În baza contractului, consultantul trebuie să organizeze ședințele de progres și de calitate săptămânale, cu prezența fizică în șantier, împreună cu antreprenorul.

De asemenea, acesta trebuie să verifice situațiile de lucrări ale antreprenorului și să emită certificatele de plată, dar și să monitorizeze permanent respectarea obligațiilor și termenelor contractuale de transmitere a informațiilor, rapoartelor, documentelor, instrucțiunilor, ordinelor, notificărilor, etc. de către beneficiar și antreprenor. În plus, întreprinde acțiuni de prevenire pentru a elimina apariția disputelor.

Subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia are o lungime de 28,5 kilometri, iar lucrările începute în vara anului trecut au ajuns la 30% execuție.

Circulație pe 70 de km de pe Autostrada Transilvania

Pe lotul 3C2 Chiribiș - Biharia vor fi construite 18 poduri și pasaje, iar printre dotările moderne se numără un sistem SPEED pentru monitorizarea și detectarea vitezei de deplasare, sistem de securitate prevăzut cu instalații și camere la fiecare 2 kilometri pentru detecția incidentelor rutiere, precum și sisteme de cântărire dinamică a vehiculelor în mișcare.

Finalizarea acestui lot al A3 din județul Bihor va permite circulația pe Autostrada Transilvania, fără întrerupere, de la Nușfalău (județul Sălaj) până la Borș, la frontiera cu Ungaria, pe o lungime de 74 de kilometri.

