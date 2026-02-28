Doi turişti francezi blocaţi pe o stâncă, în apropierea Cascadei Vălul Miresei, salvaţi de jandarmii montani și salvamontiștii clujeni

Operațiune dramatică de salvare în apropierea Cascadei Vălul Miresei din Cluj. Doi turiști francezi care rămăseseră blocați deasupra unui perete de stâncă au fost recuperați în siguranță de echipele de salvare.

Turişti francezi blocaţi pe o stâncă, în apropierea Cascadei Vălul Miresei, salvaţi de jandarmii montani şi salvamontişti|Foto: Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj – Facebook

Cei doi turiști au rămas blocați, sâmbătă după-amiază, deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei, din judeţul Cluj.

După o operațiune contracronometru, turiștii au fost aduşi în siguranţă de jandarmii montani clujeni şi salvamontiştii de la Vlădeasa.

Incidentul a fost semnalat prin apel la SNUAU 112.

Un turist a anunțat că alți doi turiști sunt blocați deasupra unui perete de stâncă aflat în apropierea Cascadei Vălul Miresei din județul Cluj.

„Dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj a preluat apelul de urgență și a direcționat un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Călățele-Fântânele spre zona indicată”, potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.

Jandarmii clujeni au luat legătura cu salvamontiștii de la Salvamont Vlădeasa și împreună și-au coordonat eforturile pentru salvarea celor doi turiști.

După coborârea turiștilor de pe peretele de stâncă, aceștia au fost conduși cu autospeciala unității până la locul unde își parcaseră mașina.

Acțiunea de salvare a durat aproximativ o oră, iar turiștii francezi nu au necesitat îngrijiri medicale, astfel încât și-au putut continua drumul, menționează sursa citată.

