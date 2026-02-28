Interimatul lui Ilie Bolojan la Educație, la final: învățământul, fără ministru plin după demisia lui Daniel David

La mai bine de două luni de la demisia lui Daniel David, Educația nu are un ministru numit oficial, iar interimatul asigurat de premierul Ilie Bolojan a ajuns la final.

Ministrul Educației, clujeanul Daniel David, a demisionat din funcție în 22 decembrie 2025, la un an de la preluarea mandatului.

Abia din 14 ianuarie, interimatul la Ministerul Educației a fost preluat de premierul Ilie Bolojan.

Deși inițial Bolojan anunța că noua propunere pentru portofoliul Educației urma să fie făcută până la finalul lunii ianuarie, nominalizarea nu a mai fost făcută, iar la sfârșitul lui februarie 2026 expiră și interimatul lui Ilie Bolojan.

Practic, la două luni după demisia lui Daniel David, învățământul a rămas „suspendat”: nu a fost propus, oficial, niciun nume pentru preluarea conducerii Ministerului Educației și Cercetării.

Potrivit ultimelor informații vehiculate în spațiul public, rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Mihai Dimian, se numără printre persoanele luate în calcul pentru funcția de ministru al Educației.

De altfel, pe lista posibilelor propuneri se regăseau și Marilen Pirtea, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan și rector al Universității de Vest din Timișoara din 2012, dar și Luciana Antoci, consilier de stat pe educație al premierului Ilie Bolojan, fost prefect de Iași, precum și șefă a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași.

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a transmis un mesaj public prin care a respins speculațiile privind o eventuală susținere politică în acest sens.

Marți seara, la finalul conferinței de presă susținute de Ilie Bolojan cu privire la noile tăieri aplicate de Guvern, premierul a anunțat că va face o nominalizare pentru funcţia de ministru al Educaţiei după ce va reveni din vizita de lucru de la Bruxelles.

„Ministrul Educaţiei va fi nominalizat în zilele următoare, după ce mă voi întoarce de la Bruxelles”, a declarat, marţi seară, premierul Ilie Bolojan.

Bolojan a evitat să confirme dacă persoana pe care urmează să o desemneze este Mihai Dimian, rectorul Universităţii din Suceava.

Alte variante luate în calcul pentru portofoliul Educației, potrivit Cotidianul.ro, sunt profesoara Elena Lotrean, fondatoarea Școlii Româno-Finlandeze ERI Sibiu, precum și economista Andreea Paul Vass (consilier în Guvernul Boc).

