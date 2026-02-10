Consiliul Județean continuă programul de sterilizare, microcipare și înregistrare a câinilor cu stăpân. Vicepreședintele Radu Rațiu: „Împreună prevenim abandonul și avem grijă de animale”.

Programul de îngrijire a câinilor cu stăpân continuă în județul Cluj. Proiectul lansat de Consiliul Județean vizează controlul responsabil al populației canine și prevenirea abandonului.

Clujul continuă programul de sterilizare, microcipare și înregistrare a câinilor cu stăpân. Radu Rațiu: „Împreună prevenim abandonul și avem grijă de animale”.|Foto: Radu Rațiu – Facebook

Consiliul Județean Cluj a lansat programul de sterilizare, microcipare și înregistrare a câinilor cu stăpân.

Radu Rațiu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, a asistat la microciparea unui patruped în cabinetul medicului veterinar:

„El va fi cățelul cu numărul 260, din județul Cluj, care va fi sterilizat, microcipat și înregistrat prin fondurile Consiliului Județean Cluj. Ne dorim binele atât a oamenilor, cât și a animăluțelor”, a declarat Radu Rațiu.

Medicii veterinari semnalează importanța sterilizării la vârsta de 6 luni, pentru a nu avea probleme ulterior, precum este cazul tumorilor mamare. Astfel, dacă la șase luni o cățelușă este sterilizată înainte de a face pui, șansele a de a avea tumori mamare sunt minime.

În acest fel se poate minimiza abandonul puilor nedoriți și crește siguranța publică.

„Împreună prevenim abandonul și avem grijă de animale”, a transmis Radu Rațiu cu privire la proiectul demarat de Consiliul Județean Cluj pentru sterilizarea și microciparea patrupedelor.

Înscriere online pentru înregistrarea animăluțelor

Înscrierea se face inclusiv online, prin aplicația Ghișeul Unic al Consiliului Județean Cluj sau se poate lua legătura direct cu cabinetele veterinare înscrise în program.

Programul județean de sterilizare, microcipare și înregistrare a câinilor cu stăpân, reprezintă o inițiativă menită să sprijine controlul responsabil al populației canine și prevenirea abandonului în județul Cluj.

Programul se adresează cetățenilor cu domiciliul sau reședința în județ, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, și se aplică exclusiv câinilor de rasă comună, cu stăpân. Înscrierea se face online, prin Ghișeul Unic al Consiliului Județean Cluj, iar subvențiile se acordă în ordinea depunerii cererilor.

După înscriere, solicitantul primește un bon pe baza căruia se poate prezenta, la alegere, la unul dintre cabinetele veterinare partenere din județ. Deținătorul va avea asupra sa actul de identitate, bonul generat online și carnetul de sănătate al câinelui, dacă există. În cazul în care vaccinul antirabic nu a fost efectuat, acesta poate fi administrat de medicul veterinar, costul fiind suportat de proprietar.

Programul își propune să fie ușor accesibil și eficient, cu impact pe termen mediu și lung în reducerea numărului de câini fără stăpân.

