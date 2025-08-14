Trenul metropolitan: Licitație de peste 87 de milioane de euro pentru achiziția a șapte trenuri electrice, deschisă de Primărie

O nouă etapă în realizarea proiectului trenului metropolitan Cluj. Primăria a lansat licitația pentru achiziția a 7 trenuri electrice, investiție estimată la 87,6 milioane de euro.

Licitația pentru lucrările de infrastructură la proiectul trenului metropolitan a fost lansată de administrația locală la finalul lunii mai.

Recent, Primăria Cluj-Napoca a înregistrat o nouă etapă în derularea proiectului trenului metropolitan prin lansarea licitației pentru achiziția celor șapte trenuri electrice ce vor asigura transportul feroviar metropolitan.

Licitația vizează achiziția a 7 rame electrice pentru transportul metropolitan de călători și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri aferente obiectivului de investiție Tren Metropolitan Cluj.

Potrivit caietului de sarcini, serviciile de mentenanță vor fi asigurate pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea suplimentării perioadei cu încă 15 ani (mentenanță totală: 30 de ani). Suplimentarea cantitatilor achizitionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin incheierea unor acte adiționale la contractul de achiziție.

Valoarea totală estimată a contractului este de 333.800.000 - 443.600.000 lei/circa 65,9 milioane euro – 87,6 milioane euro, după cum urmează:

*224.000.000 lei, fără TVA – achiziție trenuri

*109.800.000 lei, fără TVA – mentenanță și reparații necesare pentru funcționarea trenurilor pentru o perioadă de 15 ani

*109.800.000 – pentru posibilitatea extinderii mentenanței și reparațiilor necesare pentru funcționarea trenurilor pentru o perioadă de încă 15 ani

Criteriile de atribuire vizează cel mai bun raport calitate – preț, iar durata contractului este de 18 ani (216 luni).

Sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene nerambursabile (Programul Transport 2021-2027, dar și prin alocările de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor, inclusiv alocații de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și a localităților partenere în proiect: comuna Gârbău, comuna Baciu, comuna Apahida, comuna Jucu, comuna Bonțida și Consiliul Județean Cluj.

Conform datelor publicate în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), procedura de achiziție se desfășoară sub o clauză suspensivă: încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării din fonduri de la bugetul de stat si/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

„În cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii contractului din fonduri de la bugetul de stat si/ fonduri europene nerambursabile nu se realizează, Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Autoritatea Contractanta estimează ca va obține finanțarea necesară semnării contractului în semestrul al 2-lea al anului 2026. În cazul în care Contractul de finanțare nu va fi semnat până la data precizată, procedura de achiziție publică va fi anulată”, se arată în documentația citată.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este fixat pentru data de 15 octombrie 2025.

Trenul metropolitan va revoluționa mobilitatea urbană

Trenul metropolitan, un proiect însemnat pentru Cluj din perspectiva creșterii mobilității, reprezintă o soluție alternativă de transport care va conecta zona metropolitană printr-un serviciu feroviar modern.

Prima licitație privind lucrările de proiectare și execuție a infrastructurii feroviare, în valoare de peste 474 milioane de lei/circa 93,6 milioane de euro) a fost deschisă pe 27 mai 2025, cu un termen limită pentru depunerea ofertelor stabilit pentru 1 septembrie 2025.

„Aceasta va fi cheia dezvoltării metropolitane a Clujului. Asta va permite locuire de calitate în afară a Clujului la o distanță de 50 de kilometri, va permite realizarea de investiții în afară a Clujului, pentru că vei putea să ajungi și să ai mobilitatea din 30 în 30 de minute.(…).Ne bucurăm că din nou suntem primii în România care dăm tonul unor asemenea proiecte”, declara primarul Emil Boc în primăvara acestui an, după lansarea licitației pentru lucrările de infrastructură la proiectul trenului metropolitan.

O a treia licitație aflată în pregătire se referă la supervizarea lucrărilor proiectului trenului metropolitan, fiind estimată la circa 10.000.000 de lei.

În toamna anului trecut, Primăria Cluj-Napoca încheia un parteneriat cu comunele din zona metropolitană pentru realizarea proiectului trenului metropolitan.

Trenul metropolitan Cluj, un proiect complex estimat la 250 de milioane de euro, va descongestiona traficul rutier de pe DN1, DN1F și DN1C și va reprezenta o soluție modernă și nepoluantă de transport pentru mii de călători. Trenurile vor circula cu o frecvență ridicată: de două ori pe oră în timpul zilei și o dată pe oră noaptea. Trenurile (70 m lungime) vor avea o capacitate de transport de 840 de persoane (capacitate nominală – 420 de locuri) pe oră și sens.

Proiectul trenului metropolitan Cluj vizează realizarea infrastructurii rutiere și pietonale, și include patru pasaje subterane pietonale, cu un punct intermodal în zona Aeroportului (stațiile Piața 1 Mai, Fabricii de Zahăr, IRA și Aeroportul Internațional „Avram lancu”). În plus, pe traseul trenului metropolitan vor fi realizate opt parcări auto (stațiile Gârbău, Rădaia, Hoia, Dezmir, Apahida, Câmpenești, Jucu de Jos, Bonțida).

