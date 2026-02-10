Atacurile USR la proiectul Centura Metropolitană Cluj, taxate de PNL. Florin Gliga: „Nu poți doar să critici un proiect. Iar dacă îl susții, spune clar ce faci!”

PNL demască inconsistența abordării USR în problema proiectelor majore ale Clujului. „Nu poți doar să critici un proiect. Iar dacă îl susții, spune clar ce faci pentru clujeni”, transmite consilierul local Florin Gliga.

Atacurile USR pe centura metropolitană, taxate de PNL. Florin Gliga: „Sunt oameni politici care vor și guvernare locală și națională”.|Foto: monitorulcj.ro

Recent, secretarul de stat Viorel Băltărețu, fost deputat USR de Cluj, a criticat decizia de suspendare a contractului centurii metropolitane, pe care apreciat-o drept un impas administrativ cu efecte directe asupra vieții de zi cu zi a clujenilor.

Consilierul local Florin Gliga (PNL Cluj) semnalează abordarea lipsită de susbtanță a membrilor USR în ceea ce privește proiectele majore ale Clujului.

Astfel, potrivit consilierului liberal, secretarul de stat Viorel Băltărețu trebuie să ofere și soluții ori măsuri concrete de sprijin de la nivel național pentru centura metropolitană a Clujului. Or, simpla critică de pe margine nu reprezintă o abordare constructivă pentru proiectele așteptate de clujeni.

Florin Gliga îndeamnă la maturitate politică și asumarea unei poziții concrete:

„Am văzut și eu declarațiile domnului Băltărețu. Am preferat să nu reacționez.

Sunt oameni politici, vor să acceadă și la guvernare locală, și la guvernare națională. Atunci trebuie să asume anumite direcții. Nu poți doar să critici un proiect și în același timp... Spune clar: Susțin acest proiect. În acest caz, arată cum îl susții. Vorbesc de dânsul (Viorel Băltărețu – n.red.) pentru că este în Guvernul României și prins în structura guvernamentală, în poziția pe care este, într-un grup de reprezentanți ai partidului domniei sale.

Spune, atunci, cum reușești să sprijini sau ce faci ca să sprijini aceste proiecte înainte doar de a critica?!”, a declarat consilierul local Florin Gliga (PNL Cluj), potrivit Cluj1, care citează podcastul Horia Nasra Show.

Recent, Primăria Cluj-Napoca a cerut firmei care supervizează construcția tronsonului II al Centurii Metropolitane să suspende temporar executarea contractului. Decizia vine în contextul conflictului juridic apărut între doi dintre asociații câștigători ai licitației.

„Legat de centura metropolitană, vorbim de o situație juridică neprevăzută și pentru care municipiul Cluj-Napoca și Primăria au luat măsuri de salvgardare și protecție împotriva acestei situații, care nu este a administrației locale. Este a asociaților din consorțiul care a câștigat execuția centurii”, a adăugat Florin Gliga.

Liberalul clujean a arătat că situația centurii metropolitane Cluj a reprezentat un moment folosit de USR pentru un „atac politic”:

„Nu a fost neapărat o surpriză: a fost un moment bun de atac politic, înțelegem acest lucru, însă arată-mi și cum sprijini aceste proiecte. Sau cel puțin dacă susții aceste proiecte. Pentru ca lumea să știe în viitor: mergem cu metroul sau nu, dacă alegem într-un fel sau altul. Trebuie să-și asume, după cum și viitorii candidați trebuie să-și asume: vrem sau nu vrem, nu să spui că e o glumă sau că e o țeapă. Sunt lucruri pe care va trebui să le asume clar”, a declarat Florin Gliga, conform sursei citate.

La finalul săptămânii trecute, administrația locală a dat un ultimatum firmelor care au câștigat contractul de lucrări la centura metropolitană pentru clarificarea situației juridice apărute.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: