Neluțu Sabău, reacție categorică după incidentele din derby

Derby-ul dintre CFR și Universitatea Cluj, încheiat 3-2, nu a fost lipsit de incidente reprobabile.

Ioan Ovidiu Sabău | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Formația din Gruia s-a impus grație golurilor marcate de Djokovic, Biliboc și Camora. „Studenții” au punctat prin Nistor și Drammeh, însă reușitele lor nu au fost suficiente pentru ca echipa de pe Cluj Arena să plece cu punct din Gruia.

Meciul s-a inflamat aproape de final iar tensiunea a erupt după ultimul fluier al arbitrului Rareș Vidican. În prelungirile partidei, Andrei Cordea a avut un schimb de replici dur cu Dan Nistor, aflat pe banca de rezerve după ce fusese înlocuit.

Tehnicianul oaspeților, Cristiano Bergodi, a considerat că înjurăturiile îi fuseseră adresate lui, motiv pentru care „a luat foc”. La finalul meciului, tehnicianul italian s-a năpustit mai întâi, asupra lui Cordea, apoi l-a luat în colimator și pe Karlo Muhar. Cu greu a putut fi calmat Bergodi la final, motiv pentru care a invocat probleme cardiace și nu s-a prezentat la interviuri.

Chiar antrenorul pe care Bergodi l-a înlocuit pe banca tehnică a Universității, Ioan Ovidiu Sabău, a comentat reacția italianului din timpul meciului. Sabău este de părere că italianul a greșit atunci când a rispostat și a dat un exemplu când a fost lovit cu un obiect la un meci diputat în Giulești.

„În timpul jocului, se mai întâmplă ca antrenorii să se jignească între ei, din nervi, din cauza presiunii. Nu e în regulă, dar se întâmplă, și nu doar la noi. Vedem astfel de episoade și în străinătate - Chivu, Conte și alții. Se mai întâmplă. Dar totul ar trebui să rămână acolo, pe marginea terenului. După meci, ne strângem mâna și gata. Acolo trebuie să se încheie.

Desigur, nu sunt de acord cu ideea ca un antrenor să-l jignească pe alt antrenor sau pe jucători. Din păcate, a devenit o normalitate ca jucătorii să mai înjure pe bancă sau să spună anumite lucruri. Asta e realitatea noastră.

(Cum ar proceda dacă ar fi înjurat încontinuu? n.red) Mă fac că nu-l aud. Înțeleg că un om vine acolo, e supărat. Ține cu o echipă. Are probleme acasă. Mi s-a întâmplat și la Rapid: unul să arunce după mine cu un obiect, să mă înjure de toate.

Eu știu că acela se duce acasă și, după ce se termină jocul, își spune: „Ce am făcut?”. Nu cred că ar mai zice așa. Dar ei sunt supărați. E presiune acolo. E efectul de grup, de turmă, de atmosferă. Nu are rost să intervin în acel moment, pentru că doar îi irit mai tare.

Te faci că n-auzi. Nu accepți, te doare când ți se adresează anumite cuvinte, mai ales când tu nu spui nimic, nu reacționezi și doar încerci să-ți faci meseria. Te supără, te afectează. Dar, până la urmă, asta e meseria și trebuie să o acceptăm”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Sport Total FM.

