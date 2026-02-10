Apahida, blocată 12 ani din cauza delăsării administrative. Cristina Belce: „Sunt doisprezece ani în care comuna a fost în regres”.

Dezvoltarea comunei Apahida a cunoscut un regres accentuat sub fosta administrație, motiv pentru care derularea de noi proiecte și transformarea comunei într-un actor relevant la nivel metropolitan a solicitat eforturi susținute.

Apahida a fost blocată 12 ani. Cristina Belce: „Sunt doisprezece ani în care comuna a fost în regres”| Foto: Cristina Belce - Facebook

Primarul comunei Apahida, Cristina Belce, face dezvăluiri șocante.

Din cauza delăsării, Apahida a cunoscut un regres, iar dezvoltarea comunei a fost blocată mai bine de un deceniu.

Apahida, blocată 12 ani din cauza delăsării administrative. Cristina Belce: „Sunt doisprezece ani în care comuna a fost în regres”.

„Putem vorbi de «greaua moștenire», dar ar lua prea mult. Într-adevăr, ne ia mult timp să rezolvăm «greaua moștenire». Și oamenii, echipele cu care lucrez, pot confirma: Primăria, administrația, comuna au fost blocate 12 ani”, a declarat primarul comunei Apahida, Cristina Belce, potrivit Știri din Apahida.

Astfel, Primăria a trebuit să vină cu o nouă abordare, cu proiecte și fonduri europene pentru a transforma Apahida într-un actor relevant la nivel metropolitan și regional.

Cristina Belce vorbește deschis despre „greaua moștenire”: delăsarea administrativă s-a regăsit și în exterior, în dezvoltarea comunei.

„Sunt doisprezece ani în care comuna a fost în regres. Din punct de vedere al administrației, al funcționarilor. Pentru că ce găsim în Primărie, regăsim și afară, în comună.

Vorbim de lipsa de proceduri, funcționari care nu își respectau ierarhia, sentințe câștigate de investitori în insanțe etc.”, a adăugat primarul comunei Apahida, conform sursei citate.

Anul trecut, comuna Apahida a beneficiat de un buget de peste 140 de milioane de lei, iar peste 40% din bani au fost asigurați din fonduri europene.

În octombrie 2025, Primăria Apahida a semnat un contract de execuție în valoare de 86,8 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii verzi și a transportului ecologic din comună.

Recent, o altă investiție așteptată de clujeni – noul sediu RAR Cluj din comuna Apahida, a fost recepționat. Investiția depășește 37,5 milioane de lei.

