Birocrația blochează asfaltarea unui drum din Câmpenești. Primar Apahida, Cristina Belce: „Am alocat 30 mil. lei, însă contestațiile au blocat proiectul”.

Recent, locuitorii din satul Câmpenești, comuna Apahida ne-au semnalat o problemă cu un drum care nu este asfaltat și este plin de gropi, iar primarul Cristina Belce a explicat de ce administrația nu poate efectua lucrările de modernizare.

O cititoare monitorulcj.ro ne-a semnalat o nemuțumire legată de un tronson de drum neasfatat din satul Câmpenești, comuna Apahida.

Drumul din Câmpenești care le dă bătăi de cap oamenilor

Mai exact, acea porțiune de drum despre care vorbim este neasfaltată și plină de gropi unde s-a adunat apa de la ploaie și este noroi.

„Foarte mulți dintre noi ne stricăm constant mașinile pe aceste drumuri și cheltuim bani pe reparații doar ca să putem circula. E frustrant și nedrept”, ne-a scris cititoarea monitorulcj.ro.

Ee a afirmat că, în campania electorală li s-a spus că problema drumurilor va fi prioritară, însă ei sunt dezamăgiți că nu s-a intervenit pe aceast drum.

Cititoarea ne-a trimis fotografii și o filmare cu drumul în cauză pentru a constata starea.

Primarul Cristina Belce lămurește situația: „Proiectul este blocat din cauza constestațiilor”

Pentru a afla mai multe detalii despre situația acestui drum, monitorulcj.ro a luat legătura astăzi, 10 februarie 2026, cu primarul comunei Apahida, Cristina Belce.

Aceasta a venit cu lămuriri și a transmis că nu este vorba de rea credință din partea administrației și a precizat că există un proiect pentru acel drum.

„Anul trecut am alocat în bugetul comunei, banii pentru execuția lucrărilor de asfaltare pe acel tronson de drum. Am terminat proiectul, am scos la licitație execuția. Licitația a fost finalizată. Câștigătorul a fost DACIA ASPHALT SRL, pe urmă au început să cugă contestațiile. 5 contestastații stau acum pe masă la C.N.S.C. (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), la București, iar noi așteptăm soluționare și să vedem ce avem de făcut mai departe. Am făcut tot ce a fost omenește pentru a asfalta Câmpeneștiul”, a declarat Cristina Belce pentru monitorulcj.ro.

30 de milioane de lei pentru asfaltarea drumului problemă din Câmpenești

Valoarea proiectului este de 30 de milioane de lei. Și se vor asfalta 6 kilometri de drum, iar odată ce vor începe lucrările, termenul de execuție este de 24 de luni.

Primarul a explicat că, în condițiile actuale în care pământul se prezintă moale, după înghețurile din această iarnă, chiar dacă lucrările ar fi avut undă verde, nu s-ar putea executa asfaltarea deocamdată, până când condițiile meteo nu vor fi favorabile.

„Îmi doresc să semnez ordinul de execuție pentru acele drumuri din Câmpenești. Am avut, recent, o audiență cu mai mulți cetățeni. Am stat la discuții legate de problema în cauză. Le-am explicat situația. Eu aștept cu drag lumea în audiență. Le explic cu dovezi de ce nu putem interveni. Eu doresc dialog cu ei, dar în programul de audiențe. Soluția este să așteptăm asfaltarea, iar provizoriu să intervenim să pietruim puțin pentru condiții cât de cât mai bune, dar asta după ce se zvântă puțin. Am mai intervenit așa, dar cum a venit puțină ploaie a făcut să arate ca și cum nu ar fi fost nimic”, ne-a mai explicat Cristina Belce.

