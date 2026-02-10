Dacian Dragoș rămâne judecător la CCR. Deocamdată!

Curtea de Apel București respinge suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional.

Curtea de Apel București a respins, marți, solicitarea de suspendare a judecătorului CCR Dacian Dragoș formulată de avocata AUR Silvia Uscov. O altă cerere de suspendare, care îl vizează pe judecătorul constituțional clujean, dar și pe Mihai Busuioc, va fi soluționată miercuri de magistrați.

Curtea de Apel București a respins suspendarea decretului de numire a lui Dacian Dragoș în funcția de judecător constituțional, informează Agerpres.ro

Miercuri, într-un proces paralel, se așteaptă sentința într-un alt dosar, prin care aceeași avocată AUR a cerut suspendarea a doi judecători ai Curții Constituționale: Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

De asemenea, Curtea de Apel București a decis să sesizeze Curtea Constituțională la solicitarea Administratia Prezidențiale, parte în dosar, în condițiile în care judecătorul clujean Dacian Dragoș a fost numit de președintele Nicușor Dan. CCR trebuie să spună dacă la condițiile de vechime se ia în calcul doar activitatea didactică a lui Dacian Dragoș ca profesor în învățământul juridic sau activitatea didactică în general și activitatea în alte domenii precum avocatura, cercetare științifică etc.

În acest proces, avocata AUR Silvia Uscov a solicitat anularea decretului semnat de președintele Nicușor Dan, prin care Dacian Cosmin Dragoș a fost numit în funcția de judecător la CCR. De asemenea, în subsidiar, avocata a solicitat suspendarea efectelor decretului de numire, până la judecarea pe fond a cererii de anulare.

Principalul argument al avocatei este că Dacian Dragoș nu are vechimea minimă de 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior. De altfel, UBB a denunțat informațiile „vădit neîntemeiate” privind numirea judecătorului clujean Dacian Dragoș la CCR și a arătat că profesorul clujean îndeplinește condițiile de vechime în specialitate juridică.

