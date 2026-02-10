Vot decisiv în Parlamentul European: măsuri de sprijin pentru fermieri în contextul acordului UE – Mercosur

Eurodeputații au sprijinit marți măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului cu țările Mercosur.

Parlamentul European a aprobat, marți, măsuri suplimentare de protecție pentru a preveni prejudicierea sectorului agricol european în urma liberalizării comerțului cu țările Mercosur.

Noul regulament, deja convenit informal cu statele membre ale Uniunii Europene, a fost adoptat cu 483 voturi pentru, 102 împotrivă și 67 abțineri.

Garanții suplimentare pentru produsele agricole sensibile, cum ar fi carnea de vită și de pasăre, precum și praguri stricte pentru declanșarea garanțiilor sunt câteva dintre prevederile regulamentului privind acordul UE-Mercosur adoptat de Parlamentul European.

În plus, Comisia Europeană va monitoriza piața și va raporta Parlamentului European o dată la șase luni.

Regulamentul stabilește modul în care UE ar putea suspenda temporar preferințele tarifare prevăzute în acordul comercial UE-Mercosur privind importurile agricole din țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), în cazul în care o creștere bruscă a acestor importuri afectează producătorii din UE.

Aplicarea provizorie a regulamentului de protecție pentru fermieri, pe masa Comisiei Europene

În temeiul noilor norme, Comisia Europeană va lansa o anchetă privind necesitatea unor măsuri de protecție atunci când importurile de produse agricole sensibile (precum carnea de pasăre, carne de vită, ouă, citrice și zahăr) cresc cu 5% în medie pe o perioadă de trei ani (sub nivelul de 10% pe an propus de Comisie) și dacă, în același timp, prețurile de import sunt cu 5% mai mici decât prețul intern respectiv.

O anchetă poate fi, de asemenea, solicitată de un stat membru sau de o persoană fizică sau juridică care reprezintă industria sau de o asociație care acționează în numele industriei, în cazul unei amenințări de prejudiciu grav pentru industria în cauză.

Cel puțin o dată la șase luni, Comisia Europeană va trebui să prezinte Parlamentului European un raport de evaluare a impactului importurilor de produse sensibile.

„Garanțiile vor asigura faptul că acordul UE-Mercosur este însoțit de un mecanism de protecție echilibrat și credibil pentru sectorul nostru agricol.

Acestea consolidează monitorizarea pieței, introduc criterii clare și obiective pentru a detecta perturbările și permit acțiuni mai rapide pentru produsele sensibile atunci când există indicii de prejudiciu. Acestea vor oferi fermierilor stabilitate și previzibilitate, menținând în același timp echilibrul general al acordului”, a declarat eurodeputatul Gabriel Mato (grupul PPE), raportor permanent al PE pentru Mercosur, potrivit informării publicate de Parlamentul European.

Clauze de salvagardare bilaterale

Odată adoptat în mod oficial de Consiliu, regulamentul va fi publicat în Jurnalul oficial al UE. El se va aplica după intrarea în vigoare a Acordului comercial interimar UE-Mercosur.

Clauzele de salvgardare bilaterale trebuie să facă parte atât din Acordul de parteneriat UE-Mercosur, cât și din Acordul comercial interimar UE-Mercosur. Aceste două acorduri nu au fost deocamdată ratificate de Parlamentul European. Acesta a solicitat avizul Curții Europene de Justiție (CJUE) cu privire la compatibilitatea acordurilor cu tratatele UE.

Între timp, Parlamentul nu poate ratifica acordurile, dar Comisia Europeană poate opta pentru aplicarea provizorie a acordului după ce cel puțin o țară Mercosur a finalizat ratificarea acestuia

