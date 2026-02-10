Modificarea pensiilor magistraților, un nou blocaj la CCR: judecătorul Gheorghe Stan (PSD), în concediu paternal

După patru amânări succesive, CCR e în fața unui nou blocaj privind decizia de modificare a pensiilor magistraților. Unul dintre judecătorii constituționali, Gheorghe Stan, propus de PSD în 2019, a intrat în concediu paternal.

Modificarea pensiilor magistraților, un nou blocaj la CCR: judecătorul Gheorghe Stan (PSD), în concediu paternal|Foto: ccr.ro

Unul dintre judecătorii de la Curtea Constituțională a intrat în concediu pentru zece zile, astfel încât CCR va fi nevoită miercuri să amâne din nou o decizie pe legea pensiilor magistraților, potrivit surselor judiciare citate de Agerpres.ro

În 16 ianuarie, Curtea Constituțională a României a amânat pentru miercuri, 11 februarie, deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.

Potrivit surselor, este vorba de Gheorghe Stan, care a intrat în concediu paternal pentru 10 zile, începând de luni, 9 februarie.

CCR are programată miercuri o nouă ședință pentru a discuta proiectul Guvernului de reformare a pensiilor magistraților, însă nu se poate lua o decizie în lipsa unui judecător care a participat la dezbateri. Amânarea deciziei privind pensiile magistraților va duce la pierderea a sute de milioane de euro, bani europeni.

Astfel, Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constituționale prevede, la articolul 17, alineatul 2: „În cazul în care nu sunt prezenți toți judecătorii care au participat la dezbateri sau în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, republicată, pronunțarea asupra cauzei va fi amânată pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi consemnată într-o încheiere redactată de magistratul-asistent, cu indicarea motivului care a determinat această măsură”.

Precedentele ședințe ale CCR au fost amânate pe diverse motive.

Astfel, la ședința CCR din 16 ianuarie, toți cei nouă judecători constituționali au fost prezenți, însă luarea unei decizii a fost amânată pentru a putea fi studiate mai multe documente, printre care și o expertiză contabilă extrajudiciară depusă de Instanța supremă cu o zi înainte.

Anterior, două ședințe nu s-au putut desfășura deoarece patru dintre cei nouă judecători nu s-au prezentat. Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, propuși de PSD la CCR, au invocat mai multe motive printre care faptul că au fost chemați la serviciu în zile nelucrătoare, iar ședințele au fost programate prea repede.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

România pierde sute de milioane de euro din PNRR

La finalul săptămânii trecute, premierul Ilie Bolojan a informat CCR cu privire la riscul pierderii celor 231 de milioane de euro din PNRR din cauza tergiversărilor de modificare a pensiilor magistraților.

Reforma pensiilor magistraților este unul dintre jaloanele restante din cererea de plată numărul 3, iar statul român a avut termen până în 28 februarie 2025 pentru adoptarea modificărilor legislative.

Potrivit prim-ministrului, în situația în care CCR va amâna pronunțarea unei decizii, există o probabilitate „foarte mare” ca România să piardă fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

