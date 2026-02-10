Liderul USR, Dominic Fritz, pierde procesul cu ANI în care este acuzat de conflict de interese

Dominic Fritz (USR) pierde procesul cu Agenția Națională de Integritate în care este acuzat de conflict de interese.

Curtea de Apel Timișoara a respins marți, cererea primarului Timișoarei, Dominic Fritz, de a anula raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Liderul USR anunță că va contesta decizia la Înalta Curte.

În calitate de primar, Dominic Fritz a semnat în 2020 un PUZ făcut de un consilier local, membru USR, arhitect și fost sponsor de-al său de campanie.

Inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ.

„Curtea de Apel Timișoara a respins cererea mea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate care a constatat că m-aș fi aflat într-un conflict de interese în 2020. Decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție”, a anunțat primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Fritz apreciază drept „abuzivă” decizia instanței:

„Consider că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul la sertar aproape 3 ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat”, a adăugat Dominic Fritz în mesajul citat.

Inițial, Dominic Fritz a atacat în instanță constatările ANI. Marți a fost publicată prima decizie a instanței. În cazul în care decizia rămâne definitivă, Fritz va fi sancționat cu reducerea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

