„Când opoziția nu are soluții, produce zgomot. Când nu are competență, inventează scandal”, arată liberalii clujeni de ce nu au reușit consilierii opoziției să convoace o ședință de Consiliu Local la Cluj-Napoca.

Trei juriști, din trei partide diferite (USR, AUR și PSD), nu au reușit să calculeze 3 zile libere|Foto: primariaclujnapoca.ro

Solicitarea partidelor USR+AUR+PSD de a convoca o ședință extraordinară de Consiliu Local cu privire la centura metropolitană, pentru data de 13 februarie, a fost respinsă din cauza nerespectării legislației.

În schimb, consilierii locali au fost convocați la ședința ordinară programată luni, 16 ianuarie 2026, când vor fi dezbătute 27 de proiecte.

De altfel, PNL Cluj a semnalat alianța „jenantă” dintre USR și AUR, alături de PSD, în încercarea de convocare a unei ședințe de CL.

„PSD și USR am mai văzut. USR și AUR, nu. USR + AUR + PSD, asta e o premieră națională.

Trei juriști, din trei partide diferite, nu au reușit să calculeze 3 zile libere.

Când opoziția nu are soluții, produce zgomot. Când nu are competență, inventează scandal.

Exact asta vedem în ultimul comunicat comun al consilierilor USR–PSD–AUR: un amestec confuz de acuzații, insinuări și populism ieftin”, arată liberalii clujeni.

„Faptele sunt simple și jenante: trei juriști de la trei partide nu au fost capabili să aplice o regulă administrativă de bază și să calculeze cele 3 zile necesare pentru convocarea ședinței pe care o doreau. Nu vorbim despre interpretări politice, ci despre matematică elementară și proceduri administrative de bază.

Dacă aici apare blocajul, ne putem imagina cu ușurință nivelul de înțelegere atunci când discutăm despre un proiect major de infrastructură.

Mai grav, asistăm la o premieră națională: USR în alianță de fapt cu AUR. O construcție politică lipsită de orice coerență ideologică, unită exclusiv de dorința de a ataca. În acest context se explică multe luări de cuvânt din Consiliul Local și multe acțiuni comune ale celor trei partide. Când USR și AUR ajung să vorbească pe aceeași voce, nu este un semn de curaj politic, ci de rătăcire totală”, se arată în informarea publicată marți de PNL Cluj.

Proiectele Clujului, abordate cu amatorism și incompetență

Liberalii clujeni denunță incompetența și amatorismul cu care Opoziția din Cluj abordează proiectele și provocările orașului.

„Atunci când nu înțelegi proceduri elementare, dar pretinzi transparență totală, problema nu este administrația, ci propria incapacitate. În acest caz discutăm despre un proiect major de infrastructură, unde există o suspiciune de fals invocată exclusiv de asociații din contract.

Mai mult, firma din Bosnia care susține public că nu a participat la nicio licitație în România apare în platforma de achiziții publice la încă trei proiecte majore de infrastructură din țară. Acestea sunt fapte verificabile, nu sloganuri politice.

Clujul nu are nevoie de alianțe de conjunctură, scandal fabricat și politicieni care confundă administrația cu rețelele sociale. Clujul are nevoie de oameni care știu ce fac. Restul sunt doar comunicate”, notează PNL Cluj în mesajul citat.

La finalul săptămânii trecute, administrația locală a dat un ultimatum firmelor care au câștigat contractul de lucrări la centura metropolitană pentru clarificarea situației juridice apărute.

