Alexandru Bota a plecat de la „U” Cluj și va continua la o altă echipă din Superligă!

Universitatea Cluj s-a despărțit în această perioadă de mercato și de Alexandru Bota (17 ani).

Alexandru Bota / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Mijlocașul născut în 2008 nu mai intra în planurile lui Cristiano Bergodi pentru acest sezon.

El a bifat doar trei apariții în această ediție, toate sub comanda fostului antrenor, Ioan Ovidiu Sabău.

Deși a fost la un pas de a ajunge la Sampdoria în această perioadă de mercato, mutarea a căzut în cele din urmă, iar Bota a rămas la Cluj. Nu însă pentru mult timp.

Marți, gruparea din Ardeal a anunțat că a ajuns la un acord cu FC Botoșani pentru împrumutul jucătorului până la finalul acestui sezon.

Internațional de juniori al României la categoriile de vârstă U15, U16, U17 și U18, fotbalistul format în curtea "studenților" a debutat pentru "U" pe când avea doar 14 ani, 11 luni și 13 zile, într-un derby cu CFR, devenind astfel cel mai tânăr jucător care îmbracă tricoul Universității într-un meci de primă ligă.

