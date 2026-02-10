Zeci de artiști, în fața Teatrului Național din Cluj în semn de protest față de măsurile de normare a muncii: „Inițiativă riscantă pentru cultură”

Artiștii clujeni au ieșit în stradă, marți, în fața Teatrului Național din Cluj-Napoca, în semn de protest față de proiectul promovat de ministrul Culturii, Demeter Andras, de normare a timpului de muncă a artiștilor și a personalului din teatrele naționale.

Zeci de artiști, în fața Teatrului Național din Cluj în semn de protest față de măsurile de normare a muncii: „Inițiativă riscantă pentru cultură”|Foto: monitorulcj.ro

Actorii și artiștii clujeni au protestat, marți, față de măsurile anunțate de ministrul Culturii, Demeter Andras, de stabilire a unui program fix de 8 ore în sectorul cultural și introducerea pontării la muncă.

Artiștii sunt revoltați: proiectul reprezintă un demers riscant pentru cultură.

Zeci de artiști, în fața Teatrului Național din Cluj în semn de protest față de măsurile de normare a muncii: „Inițiativă riscantă pentru cultură”

„Prin Circulara 766/03.02.2026 am fost informați de proiectul-pilot propus de ministrul Culturii, care prevede această «normare» de 8 ore a programului de muncă. Nu se poate face lucrul ăsta, specificitatea muncii noastre este diferită”, a explicat actorul Dan Chiorean.

Zeci de artiști, în fața Teatrului Național din Cluj în semn de protest față de măsurile de normare a muncii: „Inițiativă riscantă pentru cultură”|Foto: monitorulcj.ro

Mai mult, după cum arată artiștii clujeni, demersul este cu atât mai năucitor cu cât a fost propus de actorul Demeter Andras, actual ministru al Culturii. Potrivit acestora, ministrul s-a remarcat cu alte „proiecte-pilot” riscante și în trecut:

„Mă miră că ministrul Culturii, care este actor, chiar nu înțelege acest lucru? La solicitarea Curții de Conturi înțeleg că s-a făcut acest demers. Păi datoria ministrului, cel puțin de bun-simț, este de a arăta că munca artiștilor nu se poate monitoriza”, a adăugat actorul clujean.

Deși initial munca artiștilor era nenormată, din 2017 programul acestora a fost reglementat. Astfel, noi măsuri de normare a muncii ar aduce prejudicii activității artistice.

„Mă tem să nu fie un început la ceva… Pentru că Demeter Andras a mai avut odată o inițiativă în care încerca să facă tot un proiect-pilot la Cluj și Craiova, unde voia să facă «teatre de proiecte». Adică să existe un administrator, o femeie de serviciu, pompieri etc. și să se facă proiecte. Văd domnului Demeter Andras îi plac foarte mult proiectele-pilot”, a mai spus actorul clujean.

Actori clujeni, protest față de măsurile promovate de Ministerul Culturii|Foto: monitorulcj.ro

Zeci de actori ai Teatrului Național Cluj-Napoca au protestat față de proiectul înaintat de Ministerul Culturii, demers ce a fost criticat și de Uniunea Teatrală din România (UNITER).

„Considerăm că proiectul nu este altceva decât un proces de birocratizare, destabilizare și devalorizare a rolului artei și artiștilor în societate, o formă de anulare a vitalității creației artistice. Problema Ministerului Culturii este aceea că vrea să măsoare nemăsurabilul: starea de grație, căutarea, cercetarea, îndoiala, emoția – stări care, alături de altele, toate la un loc sau separat, însoțesc și fundamentează actul creației și al interpretării artistice”, se arată în Scrisoarea deschisă publicată de Senatul UNITER.

UNITER pune sub semnul întrebării actualul proiect pilot elaborat de Ministerul Culturii, ca urmare a unei directive a Curţii de Conturi, care impune normarea timpului de muncă a artiştilor şi a personalului din teatrele naţionale.

„Resimțim șocați un parfum de nostalgie a anilor ’80, când politruci care nu aveau habar de fundamentele muncii artistice încercau să o reglementeze aberant. Ba chiar mai mult, am îndrăzni să reamintim: nici măcar în perioada comunistă reglementările nu erau atât de rigide birocratic. Nu există, de fapt, niciun precedent în cultura noastră instituțională pentru reglementarea fixă a orelor de muncă pontate pe zile pentru artiști”, menționează sursa citată.

Între timp, ministrul Culturii a anunțat retragerea proiectului-pilot care urma să normeze munca artiștilor și să impună pontajul zilnic pentru actori.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: