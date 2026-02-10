„Banii ne vorbesc”: Expoziție inedită despre istoria leului românesc, la Muzeul BNR

Expoziția inedită, cu peste 500 sute de exponate care ilustrează evoluția monedei naționale, de la primele monede medievale românești până la bancnotele din polimer, a fost deschisă la Muzeul Băncii Naționale a României.

„Banii ne vorbesc”. Expoziție inedită despre istoria leului românesc, la Muzeul BNR|Sursa foto: muzu.bnr.ro

Muzeul BNR organizează, în perioada 10 februarie - 6 mai 2026, expoziția temporară intitulată „Banii ne vorbesc - o istorie a leului de la metal la polimer”, realizată în colaborare cu RA Monetăria Statului și RA Imprimeria BNR.

Prin intermediul a peste 500 de exponate, sunt evidențiate cele mai importante momente din istoria monedei naționale.

Sursa: muzeu.bnr.ro

Vizitatorii sunt invitați să parcurgă etapele istorice premergătoare înființării sistemului monetar național de la primele monede emise în statele medievale românești, începând cu secolul al XIV-lea, să ia contact cu strămoșul direct al leului – talerul-leu olandez – și să înțeleagă eforturile depuse de Alexandru Ioan Cuza de a institui o monedă proprie a Principatelor Unite.

Piese valoroase din colecția Muzeului BNR

Discursul expozițional cuprinde multe alte piese valoroase din colecția Muzeului BNR, aflate în directă legătură cu istoria leului.

Bancnote de 5 lei în 1917|Sursa: muzeu.bnr.ro

Printre ele se regăsesc monede, bancnote, coli de tipar, clișee, machete și matrițe monetare, coli cu separații de culoare și coli ale bancnotelor imprimate etc., astfel încât publicul va avea o viziune de ansamblu asupra etapelor de fabricare a monedei naționale, de la prima emisiune din anul 1867 și până în prezent.

Leul românesc, instrument politic și ideologic pe parcursul istoriei

Totodată, expoziția este concepută ca o prezentare a devenirii monedei naționale în contextul marilor momente ale istoriei. Prin intermediul pieselor expuse, vizitatorii au ocazia să afle și în ce măsură moneda națională a constituit un vehicul politic și ideologic în afirmarea identității și independenței României.

În egală măsură, poate fi urmărită și evoluția proceselor tehnologice de fabricare a monedelor și bancnotelor utilizate de-a lungul timpului. Atenția publicului va fi captată și de diversele utilaje funcționale, puse la dispoziție de către Monetăria Statului, care fac parte din fluxul de fabricare a monedelor de circulație.

Expoziția poate fi vizitată, în cadrul unor tururi ghidate, organizate de luni până vineri, de la orele 10:00, 12:00, 14:00 și 16:00, prin programare.

