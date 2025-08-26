Protestul magistraților: Curtea de Apel Cluj amână judecarea cauzelor. Judecătorii solicită retragerea „urgentă” a proiectului de reformă a pensiilor speciale.

Curtea de Apel Cluj a decis, marți, suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente, până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor speciale.

Proiectul care vizează vârsta de pensionare a magistraților ar putea bloca întreg pachetul de măsuri fiscale.

Dacă noile prevederi vor ajunge pe masa judecătorilor CCR, în cazul unei decizii de neconstituționalitate, pachetul de măsuri fiscale ar putea fi blocat.

Adunarea Generală a judecătorilor Curții Constituționale, reunită marți în ședință, a decis amânarea tuturor cauzelor, cu excepția urgențelor, până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor speciale.

Magistrații clujeni acuză lipsa de previzibilitate și stabilitate a statutului judecătorului, cu „consecințe grave asupra actului de justiție, care se răsfrâng direct asupra fiecărui cetățean”, se arată în informarea publicată marți de Curtea de Apel Cluj.

Judecătorii clujeni susțin că proiectul promovat de Guvernul Bolojan încalcă jurisprudența Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

De altfel, lipsa de transparență a reformei pensiilor de serviciu este în contradicție cu recomandările Comisiei de la Veneția, mai spun magistrații clujeni.

„Puterea judecătorească este una dintre cele trei puteri ale statului într-o democrație. Acestea sunt complementare și niciuna nu este «supremă» și nu le domină pe celelalte”, menționează judecătorii Curții de Apel Cluj, care acuză impunerea proiectului de reformă „într-un climat public de ură împotriva magistraților”.

Conform sursei citate, în România sunt 212.000 de persoane (bugetari) cu pensii de serviciu și speciale, din care doar 5.600 sunt magistrați.

Magistrații Curții de Apel Cluj acuză Guvernul Bolojan că a „omis” să prezinte tabloul complet al beneficiarilor de pensii speciale, context în care magistrații au fost supuși unei campanii publice de denigrare.

La Adunarea Generală a judecătorilor, dintr-un total de 62 de judecători au fost prezenți 49 de magistrați, care au decis amânarea cauzelor de judecată până la retragerea proiectului de reformă a pensiilor speciale.

„Începând cu data de 27.08.2025 și până la retragerea proiectului de lege amână soluționarea cauzelor, cu excepția celor urgente”, se arată în anunțul făcut de Curtea de Apel Cluj.

Proteste în justiție: Parchetul și Curtea de Apel București își suspendă activitatea

Procurorii Parchetului Tribunalului București au anunțat marți că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”, până la retragerea proiectului referitor la pensiile speciale ale magistraților.

De asemenea, Curțile de Apel din București, Bacău, Iași, Alba Iulia au anunțat că își vor suspenda activitatea începând cu data de 27 august, urmând a judeca doar dosarele în care se judecă măsuri preventive.

Magistrații anunță că vor protesta până când proiectul privind reforma pensiilor de serviciu va fi retras.

Proiectul de lege care modifică vârsta de pensionare a magistraților și cuantumul pensiei a fost publicat în dezbatere publică la jumătatea lunii august.

Instituirea unei condiții de vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani și limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraților sunt măsurile anunțate de Guvern care vizează reforma pensiilor magistraților.

