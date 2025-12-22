Anunț - Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare, aflate pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Autovehiculul marca Mercedes Benz, de culoare gri cu nr. de înmatriculare 6271 ZD 27 , aflat pe strada Nădășel nr. 29; autovehiculul marca Volkswagen Golf, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Hunedoarei nr.3; autovehiculul marca Renault, de culoare negru, cu nr. de înmatriculare HEE 410, aflat pe strada Horea nr.56; autovehiculul marca BMW, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Câmpului nr.253; autovehiculul marca Ford, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe Calea Someșeni nr.10; autovehicul marca Volkswagen, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nădășel nr. 29; autovehiculul marca Peugeot 207, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Baladei nr.25-27; autovehiculul marca Seat, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe Bd. 1 Decembrie 1918 nr.116.

Autovehiculul marca Skoda, de culoare gri cu nr. de înmatriculare TU 153 Y , aflat pe strada Hunedoarei nr. 3; autovehiculul marca Suzuki, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Hunedoarei nr.3; autovehiculul marca Renault, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Hunedoarei nr.3; autovehiculul marca Toyota, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Rene Descartes nr.14; autovehiculul marca BMW, de culoare verde, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Cernei nr.1; autovehicul marca Seat, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Bulgarilor nr. 22; autovehiculul marca Smart, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Plopilor nr.68; autovehiculul marca Dacia Duster, de culoare portocaliu, cu nr. de înmatriculare EV 102 JS, aflat pe strada Cardinal Iuliu Hossu vis a vis de nr.3; autovehiculul marca Jeep, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Valea Seacă vis a vis de nr.11; autovehiculul marca BMW, de culoare negru, cu nr. de înmatriculare V5580EN, aflat pe strada Nirajului nr.1; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare galben, cu nr. de înmatriculare LDK 04014, aflat pe strada Nirajului nr 1.; autovehiculul marca Dacia Logan, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Observatorului nr.107; autovehiculul marca Dacia Logan, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Corneliu Coposu nr.73; autovehiculul marca Volkswagen Golf, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Prof. T. Ciortea nr.7 și scuter de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nirajului nr.3.

Autovehiculul marca BMW, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Plevnei nr.148; autovehiculul marca Ford, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Plevnei nr.148; autovehiculul marca Peugeot, de culoare alb, cu nr. de înmatriculare 2651 GVM, aflat aleea Padiș nr.2; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Fabricii de Zahăr nr.151; autovehiculul marca BMW, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Cernei nr.9; autovehiculul marca Ford, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare 1817259, aflat pe Bd. Eroilor nr.51; autovehiculul marca Dacia Logan, de culoare roșu, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Gheorghe Dima nr.5A; autovehiculul marca Toyota, de culoare alb, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Gheorghe Dima nr.5A; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Johanes Gutenberg nr.3; autovehiculul marca Renault, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Parâng nr.5; autovehiculul marca BMW, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Răsăritului nr.11; autovehiculul marca Opel de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare 1 VLG 48, aflat pe strada Răsăritului nr.13.