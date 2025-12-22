Anunț - Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002

Lista cu autovehiculele declarate ca fără stăpân în baza Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu completările și modificările ulterioare,ridicate de pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea aducerii la cunoștință publică a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor și a locului unde se află, în vederea identificării proprietarului sau deținătorului legal.

Astfel: autovehiculul marca Audi, de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Iugoslaviei nr.30; autovehicul marca Skoda, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Arad nr.30; autovehiculul marca Daihatsu, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Plevnei nr.148; autovehiculul marca Honda, de culoare roșie, fără nr. de înmatriculare, aflat strada Plevnei nr.150; autovehiculul marca Citroen, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Plevnei nr.150; autovehicul marca Mercedes, de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Lunii nr.11; autovehiculul marca Rover, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare XTM 698, aflat pe strada Bucium nr.27; autovehiculul marca Ford, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare KU 235 A, aflat pe strada Parâng nr.13; autovehiculul marca Ford, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Hunedoarei nr.5; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare albastră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Hunedoarei nr.5; autovehiculul marca Mercedes, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Observatorului vis-a-vis de nr.136; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare albastră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Răsăritului nr.6; autovehiculul marca Opel, de culoare albă, cu nr. de înmatriculare 6-VNF-40, aflat pe strada Răsăritului nr.11; autovehiculul marca Peugeot, de culoare gri, cu nr. de înmatriculare 02-PKN-5, aflat pe strada Răsăritului nr.12; autovehiculul marca BMW, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Hunedoarei nr.5; autovehiculul marca Volvo, de culoare neagră, cu nr. de înmatriculare DS 980 YQ, aflat pe strada Hunedoarei nr.3; autovehiculul marca Ssang Yong, de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Hunedoarei nr.3; autovehiculul marca Alfa Romeo, de culoare neagră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Blajului nr.21;

Autovehiculul marca Smart, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Plopilor nr. 68; autovehiculul marca Dacia Duster, de culoare portocaliu, cu nr. de înmatriculare EV 102 JS, aflat pe strada Cardinal Iuliu Hossu vis a vis nr.3.

Autovehiculul marca Volkswagen, de culoare roșu, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nădășel nr.29; autovehiculul marca Nissan, de culoare alb, cu nr. de înmatriculare 6170 CDD, aflat pe strada Gladiolelor nr.8; rulotă, de culoare crem, fără nr. de înmatriculare, aflat strada Prof. Dr. L Pasteur nr.74; autovehiculul marca Renault, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Cerbului FN; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare negru, cu nr. de înmatriculare GZF 760, aflat pe aleea Tazlău nr.1; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Prof. Dr. L Pasteur nr.67; autovehiculul marca Mazda, de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nădășel nr.66; autovehiculul marca Audi, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nădășel nr.67C; autovehiculul marca Ford, de culoare negru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Nădășel nr.67C.

Autovehiculul marca Skoda Octavia, de culoare alb, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Hunedoarei nr. 1; autovehiculul marca Dacia Logan, de culoare albastru, cu nr. de înmatriculare AH 8892 CO, aflat pe strada Gladiolelor nr.8; autovehiculul marca Seat de culoare albastru, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Sobarilornr. 36B.

Autovehiculul marca Hyundai, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Rene Decartes nr.14; autovehicul marca Opel, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Cernei nr.5; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Fabricii nr.122; Tractor de culoare roșie, fără nr. de înmatriculare, aflat strada Cibinului nr.24; autovehiculul marca Nissan, de culoare gri, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Gării nr.21; Iveco, de culoare albastră, cu nr. de înmatriculare 8794-HSL, aflat pe strada Oașului nr.371; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare albastră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe aleea Snagov nr.5; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Luceafărului nr.5; autovehiculul marca Ford, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada București nr.79; autovehiculul marca Hyundai, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Viilor nr.2; autovehiculul marca Renault, de culoare albă, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Căii Ferate de nr.20; autovehiculul marca Volkswagen, de culoare albastră, fără nr. de înmatriculare, aflat pe strada Gheorghe Dima nr.33.