Alin Tișe vrea rezilierea contractului cu GOTO Parking la Aeroportul Cluj din cauza tarifelor. Consilierii județeni au respins scumpirile.

Mărul discordiei în ședinta de luni, 22 decembrie 2025, a Consiliului Județean (CJ) Cluj a fost proiectul care prevedea actualizarea tarifelor la GOTO Parking la Aeroportul Internațional Cluj.

Potrivit instanței, Consiliul Județean are dreptul să voteze (pentru/împotrivă) pentru „Proiectul de hotărâre privind avizarea tarifelor de parcare actualizate, aplicate de GOTO PARKING SRL în temeiul Contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010”, dar nu să propună prețuri/tarife.

Mai mulți consilieri județeni, de la toate partidele s-au plâns de aces proiect și și-au arătat dezacordul față de scumpirea propusă de GOTO la parcarea de la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj.

GOTO cere prețuri mai pentru parcarea de la Aeroportul Cluj. Consilierii județeni se opun

În prezent costurile sunt următoarele la GOTO Parking:

sub 5 minute - gratuit

5-15 minute - 1 lei

15-30 minute - 8 lei

30-60 minute - 11 lei

1-2 ore - 23 lei

2-3 ore - 42 lei

5-24 ore - 72 lei

24 ore-2 zile - 152 lei

2 zile-7 zile - 265 lei

7 zile-8 zile - 336 lei

8 zilei-15 zile -513 lei

Peste 15 zile - 513 plus 20 lei/zi

Acum, operatorul a propus următoarele prețuri:

sub 5 minute - gratuit

5-15 minute - 5 lei

15-30 minute - 10 lei

30-60 minute - 20 lei

1-2 ore - 30 de lei

2-3 ore - 35 de lei

5-6 ore - 40 de lei

6-12 ore - 50 de lei

1-2 zile - 125 de lei

2-3 zilei - 250 de lei

3-4 zile - 275 de lei

7-8 zile - 350 de lei

8-9 zile - 550 de lei

Peste 15 zile - 550 de lei plus 20 de lei/zi

Operatorul parcării a solicitat o nouă majorare de tarife și ivocă inflația, creșterea costurilor de operare, întreținere și energie, majorarea salariilor, precum și modificarea cotei de TVA.

Conform referatului de aprobare al Consiliului Județean, tarifele nu au mai fost actualizate semnificativ din octombrie 2022, iar nivelul abonamentelor a rămas neschimbat încă din 2013.

În cele din urmă, la vot, proiectul nu a trecut, deoarece din totalul de 37 de consilieri județeni prezenți, 34 au votat în felul următor: 23 de voturi au fost împotriva și 10 abțineri.

Ultima creștere de prețuri la GOTO Parking a fost aprobată în 2022.

Urmează rezilierea contractului cu GOTO Parking?

Când a urmat acest proiect pe ordinea de zi a ședinte ordinare, o mare parte din consilieri au anunțat că vor vota împotriva acestui proiect sau nu-l vor vota deloc.

Președintele forului județean, Alin Tișe a afirmat că este de acord cu o reziliere a contractului cu GOTO Parking dacă se va face un demers în Consiliul Județean, în special dacă această soluție este una oportună.

Consilierii s-au plâns de condițiile de la parcarea GOTO.

Parcarea de la Aeroportul Internațional Cluj este concesionată pentru o perioadă de 49 de ani. Administrarea a fost cedată în 2012 către UTI Facility Management, companie care ulterior a devenit GOTO Parking.

