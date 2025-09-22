Trafic record de pasageri pe Aeroportul Internațional Cluj, la final de vară. Cele mai căutate destinații.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a marcat un nou record: în august 2025, traficul aerian de pasageri a înregistrat o creștere de aproape 10%. Care au fost cele mai căutate destinații?

Aeroportul Internațional Cluj a înregistrat în august 2025 cea mai aglomerată lună din istoricul zborurilor și al traficului de pasageri.

Astfel, potrivit datelor oficiale, numărul pasagerilor care au apelat la serviciile Aeroportului Cluj în august 2025 a ajuns la 389.264 pasageri, o creștere de +9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cu un trafic aerian de pasageri în expansiune, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” a înregistrat în 12 august 14.604 de pasageri, peste numărul de pasageri raportat la aceeași dată a anului trecut.

De asemenea, în ultima lună a verii, au fost înregistrate 3.119 mișcări aeronave – cel mai mare număr lunar.

În primele opt luni din 2025, Aeroportul Internațional Cluj a ajuns la 2.371.061 pasageri, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, și la aproape 20.000 de mișcări de aeronave (+12%).

Cele mai căutate destinații

Printre cele mai căutate destinații se regăsesc o serie de capitale și orașe europene, precum: București, Milano, Paris-Beauvais, Munchen, Bruxelles Charleroi, dar și destinații de vacanță: Hurghada, Antalya, Monastir, Heraklion, Sharm el Sheikh.

În prezent, rețeaua de rute de pe Aeroportul Cluj include 10 companii aeriene care operează zboruri regulate către peste 55 de destinații din mai mult de 20 de țări, aspecte ce consolidează poziția aeroportului drept un hub cu impact regional.

La începutul lunii septembrie, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca și directorul general al acestuia, David Ciceo, au obținut premiul Regional Air Transport Conference 2025 pentru rezultatele extraordinare înregistrate cu privire la creșterea anuală a traficului de pasageri.

De la 3,5 milioane de pasageri în 2025 la 7 milioane de pasageri în 2040

Potrivit estimărilor oficiale, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va atinge în 2025 ținta de 3,5 milioane de pasageri.

De altfel, după cum arăta recent directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, în 2040, Aeroportul Cluj poate atinge borna de 7 milioane de pasageri.

„În ce privește creșterea traficului, avem un plan coerent de dezvoltare și considerăm că în 2040 vom depăși 7 milioane de pasageri”, anunța la începutul lunii august David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex. Prin aceste demersuri, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” își consolidează angajamentul de a rămâne un partener de încredere pentru comunitatea locală și pasagerii săi.



