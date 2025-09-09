Aeroportul Cluj, premiul Regional Air Transport Conference 2025 pentru rezultate extraordinare

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca și directorul general al acestuia, David Ciceo, au obținut premiul Regional Air Transport Conference 2025 pentru rezultatele extraordinare înregistrate cu privire la creșterea anuală a traficului de pasageri.

David Ciceo și întreaga echipă a Aeroportului Internațional Cluj au primit premiul Regional Air Transport Conference 2025 - Corporate Award | Foto: Aeroportul Internațional Cluj

Aeroportul Internațional Cluj a fost gazda celei de-a patra ediții a Regional Air Transport Conference dedicată „Dezvoltării regionale și provocărilor geopolitice”.

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a găzduit în data de 8 septembrie, cea de-a patra ediție a conferinței regionale de aviație „2025 Regional Air Transport Conference - Regional developments and geopolitical challenges” în colaborare cu platforma ATN – Air Transport News, specializată în organizarea unor conferințe de aviație, pe plan european.

În cadrul conferinței a avut loc şi o ceremonie de acordare a premiilor Regional Air Transport Conference pentru anul 2025, iar acestea au fost atribuite următorilor câștigători:

Premiul Regional Air Transport Conference 2025 - Organization Award a fost acordat Asociației AIRE pentru rolul său esențial în susținerea industriei aviatice la nivel de reglementare, facilitarea accesului membrilor săi la instituțiile europene și internaționale de referință din domeniu și pentru statutul său inedit drept cea mai veche asociație de companii aeriene din Europa. Premiul a fost înmânat lui Michael Harrington, președinte și director general al Asociației Companiilor Aeriene din Europa (AIRE), prezent la eveniment.

David Ciceo și întregii echipe a Aeroportului Internațional Cluj le-a fost decernat premiul Regional Air Transport Conference 2025 - Corporate Award pentru rezultatele extraordinare obținute cu privire la creșterea anuală a traficului de pasageri, pentru corelarea accesului României la Spațiul Schengen aerian cu Extinderea Terminalului de Pasageri Plecări, precum și pentru atragerea constantă de noi companii aeriene și destinații în rețeaua de rute a aeroportului.

Evenimentul a reunit în cadrul unei conferințe de o zi desfășurate la aeroport, experți de renume din industria aviației civile de la nivel internațional, reprezentanți ai autorităților naționale relevante și directori de companii aeriene și aeroporturi din Europa și România.

Printre speakerii acestui eveniment s-au numărăt: Michael Harrington, președinte și director general – Asociația Companiilor Aeriene din Europa, Cătălin Radu, director executiv EACAC și director general - Rețeaua de Conformitate Guvernamentală în Aviație, Costin Iordache, director general TAROM și Petros Kavassalis, profesor asociat şi Prorector pentru Cercetare şi Inovare, University of the Aegean, David Ciceo, director Aeroportul Internațional Cluj, precum şi Kostas Iatrou - CEO Air Transport News.

David Ciceo, director Aeroportul Internațional Cluj

„Suntem onorați că Aeroportul Internațional Cluj a găzduit cea de-a patra ediție a Regional Air Transport Conference, un eveniment de referință pentru aviația regională, într-un context marcat de provocări geopolitice și transformări rapide. Premiul acordat aeroportului confirmă munca și dedicarea echipei noastre, precum și rolul strategic al Aeroportului Internațional Cluj în conectivitatea și dezvoltarea regiunii”.

Alin Tișe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj

„Deschiderea de noi punţi pentru dezvoltarea aeroporturilor regionale, inclusiv prin organizarea acestor conferinţe specializate de aviaţie, reprezintă o abordare strategică pe care Consiliul Judeţean Cluj o susţine şi în urmă cărora suntem convinşi că notorietatea rezultatelor obţinute de Aeroportul Internaţional Cluj, de-a lungul timpului, se îmbunătăţeşte”.

