Aeroportul Internațional Cluj, un nou record: peste 14.000 de pasageri într-o singură zi

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj marcează un nou record, cu peste 14.000 de pasageri înregistrați într-o singură zi.

În prima zi a lunii august, Aeroportul din Cluj marca 2 milioane de pasageri.

Cu un trafic aerian de pasageri în expansiune, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” a înregistrat în 12 august 14.604 de pasageri, peste numărul de pasageri raportat la aceeași dată a anului trecut.

Marți, 12 august 2025, Aeroportul Internațional Cluj a înregistrat un trafic record de 14.604 de pasageri într-o singură zi, depășind numărul de 14.089 de pasageri înregistrați în aceeași zi a anului 2024, potrivit unei informări publicate de Aeroportul Internațional Cluj pe pagina de Facebook.

Astfel, dacă în 2024 pe aeroporturile din țară a existat o creștere de 6% a traficului de pasageri, la începutul acestui an, președintele Asociației Aeroporturilor din România (AAR) și Directorul General al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, David Ciceo, estima o creștere a numărului de pasageri.

La 1 august 2025, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a atins pentru a șaptea oară în istoria sa pragul de 2 milioane de pasageri înregistrați într-un an calendaristic.

„Depășirea pragului de 2 milioanede pasageri pentru a șaptea oară reprezintă nu doar o realizare statistică, ci și o confirmare a evoluției sustenabile a aeroportului, susținută de noile recorduri înregistrate după prima jumătate a anului. Ne vom concentra în continuare asupra dezvoltării infrastructurii și serviciilor, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor pasagerilor și partenerilor noștri, cărora le mulțumim pentru încrederea acordată”, a declarat David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

Depășirea pragului de 2 milioane de pasageri în 2025 evidențiază trendul ascendent al traficului aerian și reafirmă poziția Aeroportului Internațional Cluj ca lide rregional în cadrul aeroporturilor din România.

De la 3,5 milioane de pasageri în 2025 la 7 milioane de pasageri în 2040

Potrivit estimărilor oficiale, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj va atinge în 2025 ținta de 3,5 milioane de pasageri.

De altfel, după cum arăta recent directorul general al Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo, în 2040, Aeroportul Cluj poate atinge borna de 7 milioane de pasageri.

„În ce privește creșterea traficului, avem un plan coerent de dezvoltare și considerăm că în 2040 vom depăși 7 milioane de pasageri”, a adăugat David Ciceo.

Aeroportul Internațional Cluj derulează proiecte de investiții strategice în modernizarea infrastructurii și extinderea capacității operaționale, cu scopul de a susține ritmul de creștere și de a răspunde cerințelor unui trafic aerian tot mai complex. Prin aceste demersuri, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” își consolidează angajamentul de a rămâne un partener de încredere pentru comunitatea locală și pasagerii săi.

