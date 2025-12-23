„U” Cluj vrea să transfere un jucător crescut la AC Milan!

Universitatea Cluj încearcă să dea o adevărată lovitură de imagine în această perioadă de mercato.

„Studenții” și-au revenit după instalarea lui Cristiano Bergodi pe banca tehnică și au urcat considerabil în clasament.

Au înregistrat șapte victorii și două egaluri în ultimele zece meciuri disputate în toate competițiile și au ajuns la un pas de play-off, astfel că șefii clubului sunt deciși să întărească lotul în următoarea fereastră de transferuri.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, ardelenii s-au interesat deja de situația jucătorului Andrei Coubiș. În vârstă de 22 de ani, el a crescut la juniorii celor de la AC Milan, însă a fost cedat sub formă de împrumut la Sampdoria, în eșalonul secund din Italia.

Nu s-a impus, însă, iar în ultimele șase luni nu a bifat niciun minut la seniori, astfel că sunt șanse mari ca jucătorul să revină în iarnă la clubul de care aparține.

De această situație încearcă să profite „U” Cluj, echipă care s-a interesat deja de serviciile sale și încearcă să-l coopteze în lotul lui Cristiano Bergodi pentru a doua parte a sezonului.

În acest moment, clujenii îi pot folosi în centrul defensivei pe Iulian Cristea, Jonathan Cisse, Alin Toșca, Elio Capradossi, Jasper van der Werff, iar la nevoie acolo ar putea evolua și Andrei Artean și Dorin Codrea.

