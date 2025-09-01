Mai multe zboruri de la Cluj la București. Vezi când sunt cursele.

Frecvența zborurilor Cluj-București operate de compania aeriană AnimaWings va crește de la 9 la 14 pe săptămână.

Anima Wings crește frecvența zborurilor pe ruta Cluj - București | Foto: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, Consiliul Județean Cluj şi compania aeriană AnimaWings aduc veşti bune legate de noile oportunităţi de călătorie pentru pasageri şi anunţă astăzi creşterea frecvenţelor pentru zborurile directe spre București, capitala României, începând din 1 octombrie 2025.

Mai mulți oameni au zburat pe ruta Cluj - București

În prezent, zborurile spre București, de pe Aeroportul Internaţional Cluj sunt operate de compania aeriană AnimaWings cu 9 frecvenţe pe săptămână, iar din 1 octombrie 2025, acestea vor creşte la 14 frecvenţe pe săptămână, introducându-se astfel câte o frecvență suplimentară în zilele de marți, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Astfel, zborurile vor fi operate zilnic, iar vinerea vor fi chiar 3 zboruri pe zi.

Această suplimentare a frecvenţelor de zbor vine ca răspuns a creşterii numărului de pasageri care au călătorit la bordul acestor aeronave din Cluj-Napoca spre București şi de acolo mai departe. Astfel, cu un timp de așteptare rezonabil, prin intemediul acestor zboruri interne se facilitează și conexiunile pentru călătoriile spre: Paris Charles de Gaulle, Praga, Stockholm-Arlanda, Larnaca cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj, dar și spre alte destinații disponibile din rețeaua AnimaWings din Capitală, precum: Dubai, Nisa, Ibiza, Sofia etc.

CITEȘTE ȘI:

Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat: „Aeroportul Internațional Cluj este una dintre priorităţile Consiliului Judeţean Cluj, iar dezvoltarea reţelei sale de rute, este extrem de importantă în strategia pe termen mediu şi lung. Creșterea frecvențelor pe ruta Cluj-București reprezintă un pas semnificativ atât pentru compania aeriană AnimaWings cât şi pentru Aeroportul Internaţional Cluj, care cu o conectivitate crescută va avea şanse să înregistreze noi recorduri de trafic de pasageri şi anul acesta.”

40.000 de pasageri pe ruta Cluj-București au ales AnimaWings

David Ciceo, Directorul General al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, a transmis următoarele: „Ne bucură decizia companiei aeriene românești AnimaWings de a mări numărul de frecvențe pe această rută internă care este apreciată atât de mediul de afaceri, cât și de ceilalți pasageri ai Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj. Ruta Cluj-Napoca - București-Otopeni se situează pe primul loc în topul destinațiilor Schengen de pe Aeroportul Cluj, iar compania AnimaWings a transportat pe această rută în primele 7 luni ale anului 2025, peste 40.000 de pasageri.”

Marius Pandel, Președintele Consiliului de Administrație AnimaWings, a declarat: „Ne bucurăm să anunțăm extinderea frecvențelor de zbor pe ruta București–Cluj-Napoca și retur, de la 9 la 14 zboruri săptămânale, începând cu luna octombrie. Această decizie răspunde cererii tot mai mari din partea pasagerilor noștri și subliniază angajamentul AnimaWings de a conecta principalele centre economice și culturale ale României printr-un program de operare flexibil și eficient. Dorim să oferim clujenilor și bucureștenilor mai multe opțiuni de călătorie, fie pentru business, fie pentru relaxare, consolidând în același timp rolul companiei noastre de partener de încredere pentru pasagerii din întreaga țară.

Programul zborurilor Cluj - București

Programul zborurilor pe ruta Cluj - București

„În conformitate cu programul de zbor convenabil, aceste creşteri ale frecvenţelor vor facilita accesul pasagerilor care călătoresc din Cluj-Napoca la rețeaua extinsă de rute, inclusiv la toate destinațiile importante din Europa, precum și destinații din Emiratele Arabe Unite.

CITEȘTE ȘI:

De asemenea, AnimaWings continuă procesul accelerat de extindere, iar din 16 octombrie 2025 va opera zboruri regulate către Istanbul, una dintre cele mai dinamice metropole ale lumii, cu plecare de pe Aeroportul Internaţional Cluj, în zilele de joi și duminică. Noua conexiune aeriană le va permite pasagerilor din Cluj și din întreaga regiune a Transilvaniei să ajungă direct la Istanbul Grand Airport (IST) - cel mai mare hub aerian al Europei și o poartă strategică spre sute de destinații internaționale.

În acest moment, de pe Aeroportul Internațional Cluj, compania AnimaWings mai operează și zboruri regulate sezoniere spre Zakynthos și Creta Heraklion precum și zboruri charter spre Hurghada, Monastir și Sharm El Sheikh.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour. În prezent, AnimaWings operează zboruri cu două aeronave Airbus A220 și două aeronave Airbus A320. Aflată în continuă expansiune, compania aeriană își va mări flota în acest an cu 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave.

CITEȘTE ȘI: