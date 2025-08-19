Gata cu restricțiile pentru transportul lichidelor pe Aeroportul Internațional Cluj! Cantitatea pe care o vor putea lua călătorii cu ei.

Restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână vor fi eliminate pe Aeroportul Internațional Cluj până la sfârșitul lunii. „Ne interesează experiența pasagerilor, iar restricțiile aplicate pentru lichide vor fi ridicate în curând”, a anunțat David Ciceo, directorul Aeroportului „Avram Iancu” Cluj.

David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, a anunțat, marți, în cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, că pasagerii vor putea călători fără restricții la transportul lichidelor în bagajele de mână.

Recent, Comisia Europeană a autorizat instalarea pe aeroporturile din UE a scannerelor care le permit pasagerilor să transporte în bagajele de mână recipiente cu lichide cu un volum mai mare de 100 de mililitri și elimină obligația scoaterii dispozitivelor electronice din bagaje la controlul de securitate.

Avem o veste bună, dincolo de proiectele de infrastructură aerportuară dezvoltate de Aeroportul Internațional Cluj prin susținerea Consiliului Județean Cluj.

Ne interesează experiența pasagerilor, serviciile de care trebuie să dispună, iar legat de transportul lichidelor, în prezent au fost autorizate anumite echipamente și softuri care să permită transportul lichidelor.

Lucrăm împreună cu Brigada Antitero a Serviciului Român de Informații (SRI), astfel că până la sfârșitul lunii vom scoate restricția privind transportul lichidelor”, a declarat directorul Aeroportului Internațional Cluj, David Ciceo.

Din septembrie 2024, Comisia Europeană a impus restricții temporare în ceea ce privește controlul de securitate al lichidelor la toate aeroporturile membre UE, capacitatea maximă permisă a recipientelor individuale pentru lichide fiind limitată temporar la 100 ml.

„Acum se lucrează la implementarea acestei decizii, iar până la finalul lunii, restricția va fi ridicată. Astfel, pasagerii vor putea călători cu lichide într-un recipient de maximum 2 l”, a explicat directorul Aeroportului „Avram Iancu” Cluj.

La finalul lunii iulie, Comisia Europeană a autorizat instalarea pe aeroporturile din Uniunea Europeană a scannerelor care le permit pasagerilor să transporte în bagajele de mână recipiente cu lichide cu un volum mai mare de 100 de mililitri.

Foto: depositphotos.com

