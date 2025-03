Zeci de destinații de vacanță de pe Aeroportul Cluj, inclusiv noi destinatii cu zboruri charter, programate în sezonul de vară 2025

În acest an, Aeroportul Cluj oferă zeci de destinații de vacanță și noi zboruri charter pentru o vară de vis.

Zeci de destinații de vacanță, de pe Aeroportul Cluj. Foto: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj - Facebook

Aeroportul Intarnațional Cluj a publicat lista destinațiilor de vacanță în sezonul de vară 2025.

Oferta este una tentantă, cu noi zboruri spre Turcia și Spania, dar și cu 10 noi destinații cu zboruri charter.

Sezonul de vară 2025. Lista destinatiilor cu plecare de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj

Wizz Air

AUSTRIA

*Viena – 2 zboruri/săpt, în fiecare marţi şi sâmbătă

BELGIA

*Bruxelles Charleroi – 5 zboruri/săpt, în fiecare luni, miercuri, joi, vineri şi duminică, iar din 16 iunie 2025, 7 zboruri/săpt, zboruri zilnice

CIPRU

*Larnaca – 2 zboruri/săpt, în fiecare luni şi vineri, iar din 16 iunie 2025, 3 zboruri/săpt, Lu, Vi şi Sâ

ELVEŢIA

*Basel-Mulhouse-Freiburg - 3 zboruri/săpt, în fiecare marţi, joi, sâmbătă, iar din 16 iunie 2025 luni, miercuri şi vineri

FRANŢA

*Lyon - 2 zboruri/săpt, în fiecare marţi şi sâmbătă, iar din 18 iunie 2025, miercuri şi duminică

*Paris Beauvais – 5 zboruri/săpt, în fiecare marţi, miercuri, joi, sâmbătă şi duminică, iar din 16 iunie 2025, 7 frecv/sapt, zboruri zilnice

GERMANIA

*Dortmund – 5 zboruri/săpt, în fiecare luni, miercuri, joi, vineri şi duminică

*Frankfurt Hahn - 2 zboruri/săpt, în fiecare marţi şi sâmbătă

*Memmingen/Munich West - 5 zboruri/săpt, în fiecare luni, miercuri, joi, vineri si duminica

*Nuremberg - 2 zboruri/săpt, în fiecare marţi şi sâmbătă

*Stuttgart - 2 zboruri/săpt, în fiecare marţi şi sâmbătă

GRECIA

*Corfu – din 16 iunie 2025, 3 zboruri/săpt, în fiecare luni, miercuri şi vineri, până în 26 septembrie 2025

*Creta Heraklion – din 17 iunie 2025, 3 zboruri/săpt, în fiecare marţi, joi şi sâmbătă, până în 27 septembrie 2025

*Zakynthos – din 19 iunie 2025, 2 zboruri/săpt, în fiecare joi şi duminică, până în 28 septembrie 2025

ITALIA

*Bari – 3 zboruri/săpt, în fiecare marţi, joi şi sâmbătă, iar din 16 iunie 2025, 4 frec/sapt, luni, marţi, joi şi sâmbătă

*Bologna – zboruri zilnice, 7 frecv/sapt, iar din 16 iunie 2025 opereaza cu 6 frecv/sapt, luni, marti, miercuri, vineri, sambata si duminica

*Catania Sicilia - 2 zboruri/săpt, în fiecare marţi şi sâmbătă, iar din 16 iunie 2025 opereaza cu 4 frecv/sapt, marti, joi, sambata si duminica

*Milano-Bergamo – zboruri zilnice, 7 frecv/sapt

*Napoli – 2 zboruri/săpt, în fiecare marţi şi sâmbătă, iar din 16 iunie 2025, opereaza cu 3 zboruri/săpt, marţi, miercuri, sâmbătă

*Roma Ciampino/Fiumicino - 7 zboruri/săpt, zboruri zilnice

*Veneţia Treviso - 2 zboruri/săpt, în fiecare luni şi vinery

MAREA BRITANIE

*Leeds - 2 zboruri/săpt, în fiecare luni şi vinery

*Londra Luton 12 zboruri/săpt – luni, miercuri, joi, vineri si duminica câte 2 zboruri/zi, iar marţi si sambata cate 1 zbor/zi

OLANDA

*Eindhoven - 5 zboruri/săpt, în fiecare marţi, miercuri, joi, sâmbătă şi duminică, iar din 16 iunie 2025, 4 zboruri/săpt, în fiecare marţi, joi, sâmbătă şi duminică

PORTUGALIA

*Lisabona - 2 zboruri/săpt, în fiecare joi si duminica

SPANIA

*NOU! CASTELLON – din 11 aprilie 2025, 2 zboruri/săpt, luni şi vineri, iar din 17 iunie 2025 va opera în fiecare marţi şi sâmbătă

*Alicante - 3 zboruri/săpt, în fiecare luni, miercuri şi vinery

*Barcelona – 7 zboruri/săpt, zboruri zilnice

*Madrid – 5 zboruri/săpt, în fiecare luni, miercuri, joi, vineri şi duminică

*Malaga - 2 zboruri/săpt, în fiecare marţi şi sâmbătă

*Palma de Mallorca – din 18 iunie 2025, 2 zboruri/săpt, în fiecare miercuri şi sâmbătă

*Valencia – 4 zboruri/săpt, în fiecare luni, joi, vineri şi duminică (luni şi vineri aterizează la Castellon)

*Zaragoza - 2 zboruri/săpt, în fiecare marţi şi sâmbătă, iar din 16 iunie 2025 operează 3 zboruri pe săpt, marţi, joi şi sâmbătă

SUEDIA

*Malmo - 2 zboruri/săpt, în fiecare miercuri şi duminică, iar din 16 iunie 2025, operează cu 3 zboruri/săpt, miercuri, vineri şi duminică

EMIRATELE ARABE UNITE

*Abu Dhabi – se reia din 28 octombrie 2025, cu 2 zboruri/săpt, Marţi şi Sâmbătă

Ryanair

BELGIA

*Bruxelles Charleroi - 5 zboruri/săpt, marţi, miercuri, joi, vineri şi duminică

FRANŢA

*Paris Beauvais - 7 zboruri/săpt, zboruri zilnice, iar din 1 septembrie 2025 operează cu 5 frecv/sapt, luni, marti, vineri, sambata si duminica.

IRLANDA

*Dublin – 4 zboruri/săpt, în fiecare luni, miercuri, vineri si duminica

ITALIA

*Milano-Bergamo – 10 frecv/sapt, luni, miercuri, vineri si sambata cate 1 zbor pe zi, iar marti, joi si duminica cate 2 zboruri/zi

MAREA BRITANIE

*Londra_Stansted – 4 zboruri/săpt, marţi, miercuri, joi şi sâmbătă

TAROM

ROMÂNIA

*Bucureşti_Otopeni – 23 zboruri/săpt, luni, joi şi vineri câte 4 zboruri în fiecare zi, marţi, miercuri, sâmbătă cate 3 zboruri pe zi, iar duminică câte 2 zboruri în fiecare zi

Turkish Airlines

TURCIA

*Istanbul – zboruri zilnice, 7 zboruri/sapt, iar din 5 mai 2025 va opera 9 zboruri pe saptamana, respectiv se suplimenteaza cu cate 1 zbor in zilele de luni si sambata

LOT Polish Airlines

POLONIA

*Varşovia - 7 zboruri/săpt, zboruri zilnice, iar din 19 iunie 2025 va opera 9 zboruri pe saptamana, respectiv se suplimenteaza cu cate 1 zbor in zilele de miercuri si joi

Lufthansa

GERMANIA

*Munich - 21 zboruri/săpt, câte 3 zboruri zilnice, de luni până duminică; în perioada 5 mai – 31 iulie 2025 va opera cu 18 frecv/sapt, cate 3 zboruri pe zi in fiecare luni, joi, vineri si duminica, iar in zilele de marti, miercuri si sambata va opera cate 2 zboruri pe zi.

HiSky

IRLANDA

*Dublin – 3 zboruri/săpt, marti, vineri şi duminică

ROMÂNIA

*Bucureşti Otopeni între 7-12 zboruri/săpt, zboruri zilnice

Swiss International Air Lines

ELVEŢIA

*Zurich –4 zboruri săptămânale, în zilele de luni, joi, sâmbătă şi duminică, iar din 21 iunie 2025 opezează 3 zboruri săptămânale, în zilele de luni, joi şi duminică.

Animawings

ROMÂNIA

*Bucureşti – Otopeni – 8 zboruri săptămânale, în fiecare luni, miercuri şi vineri câte 2 zboruri pe zi, iar joi şi duminică câte 1 zbor pe zi

NOU! Pegasus Airlines

TURCIA

*Istanbul Sabiha Gökçen – din 20 mai 2025, 3 zboruri pe săptămână, în zilele de marţi, joi şi sâmbătă

Programul de zbor se actualizează în permanenţă şi poate suferi modificări. Pentru detalii şi rezervări, călătorii sunt îndemnați să acceseze site-urile companiilor aeriene.

Zece destinatii cu zboruri charter programate în Sezonul de vară 2025

*Antalya: Pegasus Airlines, MGA Airlines, Corendon Airlines, Fly One, HiSky, Tarom, Animawings, Tailwind și FlyOne

*Creta Chania: Aegean Airlines

*Creta Heraklion: Aegean Airlines și HiSky

*Hurghada: SkyUP Airlines, Nesma Airlines, Animawings, Nile Air (NEW) și HiSky

*Larnaca: HiSky și Fly One

*Palma de Mallorca: HiSky

*Monastir: Animawings și HiSky

*Rhodos: Aegean Airlines și HiSky

*Sharm El Sheikh: Animawings, SkyUP Airlines și Tarom

*Zakynthos: Animawings

Pentru a rezerva călătoriile pe destinaţiile cu zboruri charter, călătorii sunt îndemnați să contacteze agenţiile de turism partenere.

