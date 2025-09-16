Rușii folosesc AI pentru a sminti mințile românilor. Cum se fac pe social media campanii care ne prostesc și ne aruncă în brațele „prietenului” de la răsărit?

România a fost ținta unui atac hibrid al Federației Ruse, mai ales în conextul alegerilor din 2024, iar campaniile finanțate de Kremlin pe rețelele sociale, susținute de inteligența artificală, continuă să manipuleze opinia publică prin intermediul tehnicilor perfide de propagandă.

Rușii folosesc AI pentru a sminti mințile românilor. Cum se fac pe social media campanii care ne prostesc și ne aruncă în brațele „prietenului” de la răsărit?|Foto: Depositphotos.com

România se află în vizorul Federației Ruse, care desfășoară un „război hibrid” sofisticat.

CITEȘTE ȘI:

Cum folosește armata digitală a Moscovei frica pentru a influența mințile românilor

„Campania lansată în spaţiul românesc s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului”, a declarat, marți, procurorul general al României, Alex Florența, în cadrul unei conferințe de presă dedicate atacurilor hibride ale Rusiei în România.

Ingerință clară în procesul electoral

Alex Florența, procurorul general al României, s-a referit la acțiunile multiple desfășurate de Rusia pentru a influența populația vorbitoare de limbă română.

Modul de acțiune, prin targetarea publicului țintă, s-a desfășurat prin intermediul rețelelor sociale și a aplicațiilor, iar rușii au folosit dezinformarea și propaganda pentru a exploata vulnerabilitățile sociale. Inteligența artificială s-a dovedit un intrument extrem de util pentru ruși în războiul informațional.

Potrivit datelor oficiale, rușii au acționat constant în spațiul românesc, prin intermediul ingineriilor sociale, încă din 2019, când România a intrat în planul de acțiune al Kremlinului, ca a activat „armata” de boți pentru un război digital de durată.

„Din anchetele derulate la nivelul Parchetului General se poate desprinde în acest moment concluzia că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul scrutinelor electorale din anul 2024, actorii ostili urmărind modelarea continuă a opiniei publice, destabilizarea capacităţii de decizie a autorităţilor şi diluarea gradului de coeziune la nivelul populaţiei.(…). Ecosistemul online utilizat de Federația Rusă privește o gamă largă de instrumente, de la media clasică la ferme de troli și rețele întregi de boți. În spatele atacurilor se află o coordonare din partea unui actori statali străini. Cultivarea unor rețele de afaceri, mass-media care să influențeze acțuni guvernamentale, vizite la Ambasada Rusiei a unor parlamentari români”, a explicat Alex Florența, procurorul general al României, potrivit Antena3.ro

„Războiul hibrid e mult mai insidios, mult mai perfid, dar cu rezultate mult mai ample.

A fost exploatată vulnerabilitatea prin rețele sociale, tehnici de inginerii sociale. Se derulează în continuare un război hibrid. În momentul de față, prin comparație cu războiul tradițional, are rezultate și se derulează prin mai multe instrumente: economice, atacuri cibernetice, subversiune politică, dezinformare și propaganda”, a adăugat procurorul general al Românei.

De asemenea, atacurile cibernetice, precum cele asupra unor aeroporturi și instituții publice, nu reprezintă „evenimente întâmplătoare”, ci fac parte dintr-un atac hibrid ce are legături directe cu Rusia, a mai arătat Alex Florența.

Spațiul predilect al atacurilor rusești a fost reprezentat de spațiul online.

Război hibrid pe teren digital

La nivelul rețelelor sociale au fost identificate mesaje în jurul ideii de revoltă generală și de nostalgie, făcând referire la revoluția din 1989 care generează tensiune.

„Este o inflație de mesaje în mediul online create cu inteligența artificială, generând o tensiune, o stare de efervescență în rândul comunităților cărora le sunt adresate fiind apoi viralizate”, a spus procurorul general.

Conform procurorului general, în spatele hashtagului #revoluție, „au fost viralizate o întreagă gamă de mesaje de acest tip, incitatoare la ură și la violență în preajma primul lui tur al alegerilor prezidențiale”. Este vorba despre un hashtag „lansat undeva din infrastructura rusă de pe canale de Telegram. El este ulterior viralizat printr-o întreagă infrastructură de sprijin”, a explicat Alex Florența.

Publicul țintă, „atacat” prin intermediul armatei de boți

Spre exemplu, încă din 2019, o campanie sofisticată, dusă de o companie cu legături cu Rusia, a realizat sondaje personalizate identifcând un anume tip de continut care putea crește numărul de accesări.

Fermele de boți au amplificat artificial vizibilitatea acestor mesaje.

„Au fost patru companii cu legături certe cu Fedrația Rusă - siteuri, pagini care prezintă conținut generat cu AI, rețea de influenceri - toate targhetând populația României. Au fost 2.000 de pagini de Facebook care generau conținut prin AI - redirecționau traficul către site-uri bazate pe titluri înșelătoare care atrăgeau atenția prin curiozitate și indignare. În general, abordarea tematicilor se face în formă alarmistă, cu tenta conspiraționistă”, a adăugat procurorul general al României în conferința de presă susținută marți, în care a prezentat modalitățile prin care s-au derulat atacuri hibride asupra țării noastre, de care s-ar fi folosit și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

Alegerile parlamentare din R. Moldova, în vizorul rușilor

Creșterea volumului de conținut prin care s-a instigat la acțiuni violente a fost inițiată încă din perioada primului tur al alegerilor prezidențiale din România. Rușii au continuat să manipuleze opinia publică din România atât la alegerile parlamentare din 1 decembrie, dar și după aceea.

Conținutul violent al mesajelor generaț de Inteligența Artificială (AI) și narativele pro-ruse corespund tiparului acțional al Rusiei, fiind semnalate și în Republica Moldova.

Potrivit investigației publicate în primăvara acestui an de portalul francez Mediapart, obiectivul Rusiei era de a permite unui „politician reprezentând un partid cu tendințe suveraniste” să ajungă în turul doi, apoi să obțină cel puțin 30% din locurile în Parlament la alegerile legislative ulterioare. După anularea alegerilor de către Curtea Constituțională, Rusia a orchestrat o campanie de dezinformare prezentând decizia drept o „lovitură de stat”.

În continuare, Rusia pregătește ample acțiuni de manipulare prin intermediul diverselor platforme online într-o nouă etapă a „războiului digital”, cu scopul de a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025.

Săptămâna trecută, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj tranșant în Parlamentul European: Rusia și-a intensificat atacurile hibride în contextul alegerilor parlamentare din statul vecin. Astfel, dacă nu vor fi contracarate, atacurile Moscovei vor viza în mod direct Uniunea Europeană.

CITEȘTE ȘI:

Maia Sandu, avertisment în plenul Parlamentului European: „Moldova este terenul de testare al Rusiei, dar ținta este Europa”

Conform șefei statului moldovean, atacurile hibride devin și mai periculoase întrucât se schimbă constant. Atacurile sunt preponderant digitale: plăți pe Telegram, minciuni și dezinformare pe TikTok, deepfake-uri pe Facebook și Instagram, iar peste 80% din conținutul toxic de pe TikTok fiind generat de inteligența artificială.

Consiliul Suprem de Securitate al Moldovei a analizat o serie de instrumente de implicare a structurilor de la Moscova în procesele electorale de peste Prut, precum:

*coruperea electorală,

*microcreditarea și finanțarea ascunsă,

*organizarea protestelor plătite,

*atacurile cibernetice

*instrumentalizarea bisericii.

„Jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor”

După cum arată jurnalista Natalia Zaharescu în cadrul investigației realizate de Ziarul de Gardă, timp de câteva luni, „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” din Moldova, sprijinit de Moscova, au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare.

Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Tactica pe care mizează „armata digitală” a Rusiei este frica.

„Atenția publicului poate fi captată pe două căi. Prima sunt banii, a doua este frica. Noi jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor. Și noi putem să ne folosim de asta în cadrul instruirii noastre și a promovării pe rețelele sociale, ca să capturăm acest public. Să-l «capturăm» nu-i chiar frumos spus, dar să-l cucerim. Acest public este cel mai interesat de conținutul nostru, anume prin această tactică. Adică, să manipulăm cu… iarăși, nu-i chiar frumos spus, dar să le arătăm care sunt îngrijorările lor și să-i aducem la discuții importante”, potrivit mesajul transmis de instructorul grupului de troli ai Moscovei care acționează în Republica Moldova.

Ca și în România, „armata digitală” a Rusiei a acționat după alegerile și referendumul din Republica Moldova, desfășurate în toamna anului trecut, iar pe parcursul lui 2025 și-a intensificat activitatea în vederea influențării alegerilor parlamentare de la finalul lunii septembrie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: