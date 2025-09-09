Maia Sandu, avertisment în plenul Parlamentului European: „Moldova este terenul de testare al Rusiei, dar ținta este Europa”

Mesaj tranșant transmis de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în Parlamentul European: Rusia și-a intensificat atacurile hibride în contextul alegerilor parlamentare din statul vecin. Însă, dacă nu vor fi contracarate, atacurile Moscovei vor viza în mod direct Uniunea Europeană.

Maia Sandu, discurs în plenul PE, 9 septembrie 2025|Foto: presedinte.md

Avertisment dur lansat de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în discursul susținut în plenul legislativului Uniunii Europene, cu mai bine de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

După cum a arătat Maia Sandu, Republica Moldova este ținta unui atac hibrid din partea Rusiei, care intenționează să preia controlul asupra acestei țări și să o folosească ca platformă împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene.

„Azi ne confruntăm cu un război hibrid la o scară nemaivăzută. Obiectivul Kremlinului e clar. Să pună mâna pe Moldova prin inginerii electorale, să o folosească împotriva Ucrainei și să facă din noi o platformă de atacuri hibride împotriva UE”, a avertizat Maia Sandu.

Sandu a transmis aliaților europeni că soarta Republicii Moldova și a Uniunii Europene sunt conectate.

„Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, atunci nicio democrație din Europa nu este în siguranță”, a spus Maia Sandu, citată de Agerpres.ro

Rusia și-a intensificat atacurile hibride

Aceasta a adăugat că Uniunea Europeană este un partener solid al țării sale, pe care a ajutat-o să se reformeze, să se modernizeze și să construiască instituții capabile să facă față presiunilor.

„Iar motivul pentru care Moldova se bucură de pace astăzi este pentru că Ucraina rezistă. Ucrainenii luptă pentru a-și apăra țara și libertatea. Și, totodată, protejează Moldova. Le datorăm pacea noastră. Dar sacrificiul lor este și un avertisment: pacea nu este niciodată garantată. Iată de ce drumul nostru european nu este doar despre valori - este despre supraviețuire. Și tocmai pentru că am înaintat mult pe acest drum, Rusia și-a dezlănțuit întregul arsenal de atacuri hibride împotriva noastră. Câmpul de luptă îl reprezintă alegerile”, a argumentat președinta Republicii Moldova.

Potrivit acesteia, aderarea Republicii Moldova la UE nu este doar un exercițiu tehnocrat, ci și o cursă contra cronometru pentru a ancora democrația moldoveană în Uniunea Europeană, „acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”.

Conform șefei statului moldovean, atacurile hibride devin și mai periculoase întrucât se schimbă constant, sunt digitale (plăți pe Telegram, minciuni pe TikTok, deepfake-uri pe Facebook și Instagram, peste 80% din conținutul toxic de pe TikTok fiind generat de inteligența artificială) și țintesc însăși „inima democrației: libertatea religioasă se transformă în propagandă, libertatea de întrunire - în proteste plătite, libertatea de asociere - în partide susținute de Kremlin, create peste noapte, libera circulație a capitalului - în bani iliciți pompați în politică”.

„Aceasta nu este doar situația Moldovei. Schemele cripto testate la Chișinău ajută acum Rusia să ocolească sancțiunile UE și să finanțeze războiul. Metodele de cumpărare a voturilor încercate în Moldova au apărut în alte țări. Alertele false cu bombă, remarcate mai întâi la alegerile noastre, au fost deja exportate către alte scrutinuri europene. Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”, a explicat Maia Sandu.

Șoșoacă, huiduită în PE

Sandu a menționat că o primă lecție învățată de țara sa a fost tăierea surselor de finanțare ilegală a influenței străine maligne.

O altă concluzie a fost aceea că cetățenii trebuie implicați, întrucât vor apăra democrația doar atunci când simt că ea le aparține.

„Și trebuie să demascăm autocrațiile pentru ceea ce reprezintă: război, corupție, distrugere. Adevărul nu trebuie lăsat să fie acoperit de minciuni”, a adăugat Maia Sandu.

Către finalul discursului președintei moldovene, eurodeputata neafiliată Diana Iovanovici Șoșoacă a strigat „Moldova is Romania, Maia Sandu!”, intervenția acesteia fiind primită cu huiduieli din partea majorității eurodeputaților prezenți.

