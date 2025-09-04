Cum folosește armata digitală a Moscovei frica pentru a influența mințile românilor

Rusia pregătește ample acțiuni de manipulare prin intermediul diverselor platforme online într-o nouă etapă a „războiului digital”, cu scopul de a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova. Și Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este susținut de ruși, care intervin prin două metode: frica și banii Moscovei.

Cum folosește armata digitală a Moscovei frica pentru a influența mințile românilor

După ce Rusia a cumpărat, prin rețeaua coordonată de Ilan Șor, voturile a zeci de mii de cetățeni la alegerile prezidențiale și referendumul din toamna anului 2024 din Republica Moldova, fără a reuși să le deturneze, gruparea și-a intensificat activitatea.

Investigația realizată de Ziarul de Gardă deconspiră metodele folosite de Kremlin pentru a manipula și a induce frica în rândul vorbitorilor de limbă română.

Rusia își mobilizează armata de troli

Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook.

Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram.

După cum arată jurnalista Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă, timp de câteva luni, „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare. Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice antieuropene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Și românii au intrat în atenția armatei de troli, prin mesaje concepute special pentru susținerea fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor ce au caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit.

Modul de lucru al grupului de comunicatori era următorul: în timpul zilei, în chat erau publicate instrucțiuni video despre cum pot fi utilizate rețelele sociale, iar seara, de obicei la ora 20:00, erau organizate apeluri audio în grupul de pe Telegram.

În calitate de instructoare era o femeie care vorbea în limba rusă și care avea rolul de a-i instrui cu privire la funcțiile de bază ale aplicației Telegram. Ea a menționat că activiștii urmau să primească mai multe însărcinări:

„Câte o însărcinare o dată la trei zile. Însărcinările nu vor fi complicate. (…) Prima însărcinare va fi postată aici, în chatul nostru închis. Nu vă faceți griji. Acest chat nu e cu acces public. Totul se face cu scopul de a promova și a crea o comunitate nouă. Pentru că în prezent lupta este informațională și metodele vechi nu funcționează, este necesar să trecem la un nou nivel. Iar noul nivel este, oricât de înfricoșător ar suna, sistemul războiului informațional. Colectivul nostru, care s-a adunat astăzi, este pilot de lansare a unui proiect mare, care se va răspândi în toată țara”, a fost unul din primele mesaje de instruire primate de grupul de „activiști” sponsorizați de Kremlin.

Sursa: Ziarul de Gardă

„Jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor”

Publicul-țintă al mesajelor propagandistice ale Kremlinului sunt persoanele vârstnice, adică cei mai activi alegători.

Iar tactica pe care mizează „armata digitală” a Rusiei este frica.

„Atenția publicului poate fi captată pe două căi. Prima sunt banii, a doua este frica. Noi jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor. Și noi putem să ne folosim de asta în cadrul instruirii noastre și a promovării pe rețelele sociale, ca să capturăm acest public. Să-l «capturăm» nu-i chiar frumos spus, dar să-l cucerim. Acest public este cel mai interesat de conținutul nostru, anume prin această tactică. Adică, să manipulăm cu… iarăși, nu-i chiar frumos spus, dar să le arătăm care sunt îngrijorările lor și să-i aducem la discuții importante”, a fost mesajul transmis de instructorul grului de troli, Asea Albertovna.

„Armata digitală” a Rusiei a acționat după alegerile și referendumul din Republica Moldova, desfășurate în toamna anului trecut, iar pe parcursul lui 2025 și-a intensificat activitatea.

„Activiștii” au fost instruiți cum să folosească aplicația TikTok în contextual în care, în urma procesului de recrutare urmau să fie cooptați noi membri în gruparea de boți.

„ Acum desfășurăm o selecție masivă a celor care urmează a fi instruiți. Completăm echipa. Voi sunteți ca niște elevi din clasele mai mari, dacă vă putem spune așa. Voi sunteți înainte, aveți parte de cea mai actuală instruire, iar ceilalți abia încep”, a explicat aceasta.

Bani de la Moscova

Una dintre însăricnările acordate așa-numiților „infolideri” a vizat răspândirea mesajului că după venirea lui Trump la putere, „regimul Sandu” trebuie să plece. În acest context, au fost folosite narațiunile anti-UE și anti-USAID răspândite în acea perioadă și de mai mulți politicieni pro-ruși din R. Moldova.

Iar banii pentru activitatea desfășurată de „activiștii” care promovau agenda „realpolitik” a Rusiei veneau de la Moscova.

Sursa: zdg.md

Postări în susținerea lui Călin Georgescu

Proiectul „InfoLider” a fost folosit și în susținerea lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, lider suveranist, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor ce au caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit. Când Georgescu a fost reținut de autoritățile din România, celor din rețea li s-a cerut să scrie mesaje în susținerea acestuia.

Postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #Nuglobaliștilor, #Crizademocrației. Toate postările trebuiau expediate în chatbotul „InfoLider” – pentru a fi contabilizate.

Sursa: zdg.md

Denigrarea „globaliștilor” și promovarea agendei „realpolitik”

Unul dintre scopurile creării rețelei „InfoLider” a vizat denigrarea „globaliștilor” și promovarea ideilor lui Donald Trump.

„Nu știu dacă priviți știrile, dacă le urmăriți, dar în prezent are loc o confruntare dură între globaliști și reprezentanții «realpolitik». Respectiv, Trump, care a venit acum la putere, reprezintă «realpolitik», iar ăștia – Sandu, Zelenski etc., sunt reprezentații democraților, ai globaliștilor, cei care aveau aceste proiecte de democratizare a puterii prin proiecte prin care doar spălau bani. Trăim vremuri foarte vesele, restructurări. Și noi promovăm agenda «realpolitik», iar nouă ni se opun tot felul de globaliști care au fost subordonați USAID, respectiv, vom încerca să ripostăm”, sună una dintre instrucțiunile primite de grupul de „activiști” finanțați de Moscova.



