CNA, solicitare către Nicușor Dan pentru includerea educației media în strategia de securitate. Valentin Jucan: „Este o chestiune de siguranță națională”.

Consiliul Naţional al Audiovizualului pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională.

CNA, solicitare către Nicușor Dan pentru includerea educației media în strategia de securitate. Valentin Jucan: „Este o chestiune de siguranță națională”.| Foto: Depositphotos.com

Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), clujeanul Valentin Jucan, explică solicitarea ce va fi adresată președinției printr-o vulnerabilitate crescută a tinerilor în contextul războiului informațional.

CITEȘTE ȘI:

Cum folosește armata digitală a Moscovei frica pentru a influența mințile românilor

„Aceşti tineri care urmează să voteze peste patru, cinci, opt ani sau cărora trebuie să le predăm viitorul acestei ţări sunt un risc sau sunt într-un risc extrem de pregnant”, motivează demersul vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, potrivit HotNews.ro

CNA, solicitare către Nicușor Dan pentru includerea educației media în strategia de securitate naţională

Vicepreședintele CNA a menţionat că educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile.

Jucan s-a întrebat cum un tânăr care nu a trăit în comunism poate fi nostalgic după perioada de dinainte de 1989: „Am descoperit cuiburi în online care erau formate din grupuri de tineri care promovau ideile socialiste, comuniste şi fasciste”, a explicat el.

Valentin Jucan a fost întrebat, duminică, la Digi 24, cum ar descrie societatea românească în faţa acestui război hibrid al Rusiei.

„Suntem vulnerabili.(…).Mi-e teamă că dacă anul viitor am avea din nou alegeri cred că rezultatul ar fi cam acelaşi”, a explicat vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, potrivit sursei citate.

Valentin Jucan: „Educație media, o chestiune de siguranță națională”

Oficialul CNA a susținut că educaţia media trebuie să reprezinte o chestiune de siguranţă naţională.

„Atmosfera din societate este una care nu îmi dau seama când va exploda în sensul de clocot al ideilor şi de renunţare a oricărui dialog civilizat. Eşti ori-ori. Ori al lui, ori al celuilalt. Trebuie să recunosc că acest element, la care se adaugă copiii pe care îi vedem abandonaţi în faţa ecranelor cu un comportament total în zona anxietăţii, în zona lipsei şi a pierderii de identitate, în zona abandonului complet în faţa unei tehnologii pe care nu o conştientizează.

Faptul că ştiu tehnicalităţi nu înseamnă că o conştientizează. Aceşti tineri care urmează să voteze peste patru, cinci, opt ani sau cărora trebuie să le predăm viitorul acestei ţări sunt un risc sau sunt într-un risc extrem de pregnant. Este o chestiune de siguranţă naţională educaţia media. Noi pregătim o solicitare către preşedinte de a introduce în strategia privind securitatea naţională educaţia media”, a explicat Valentin Jucan, conform sursei citate.

În plus, vicepreședintele CNA a explicat că sunt grupuri online de tineri care promovează idei comuniste şi fasciste.

„Am descoperit cuiburi în online care erau formate din grupuri de tineri care promovau ideile socialiste, comuniste şi fasciste. Ei fiind reali, nu discutăm de boţi sau un comportament neautentic. Discutăm despre tineri români care s-au organizat în aceste aşa-zise cluburi de discuţii, dar care promovează în online, inclusiv prin intermediul luărilor de poziţie şi conţinutului creat, regimul comunist”, a mai declarat Jucan.

Propagandă și povești naționalist-patriotice generate de AI

Poveștile naționalist-patriotice generate de AI reprezintă una dintre cele mai perverse metode de propagandă.

„Aceste postări îi pregătesc psihologic pe cei mai vulnerabili români nu doar să accepte o dictatură, ci de-a dreptul să o dorească sincer”, avertiza recent istoricul Radu Oltean.

„Paginile de Facebook cu povești duioase și imagini «superbe» despre România de altădată, despre excepționalismul românesc etc, nu sunt nevinovate deloc. Ele sunt – în realitate – poate cea mai perversă formă de propagandă afectivă. Iar acum, sunt produse în masă cu ajutorul inteligenței artificiale. Cu texte puternic emoționale și poze pline de căldură”, notează istoricul Radul Oltean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Fenomenul propagat în mediul online prin intermediul Inteligenței Artificiale vizează idealizarea trecutului (rural) și prezintă un comunism cu „față umană”. Conținutul și imaginile idilice generate de AI au potențialul de a deforma trecutul și de a crea o „istorie paralelă” periculoasă pentru memoria colectivă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: