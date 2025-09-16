Călin Georgescu, trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte zeci de persoane

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, marți, în dosarul în care este acuzat că ar fi pregătit destabilizarea României, cu sprijinul mercenarilor conduși de Horațiu Potra. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de complicitate la acțiuni contra ordinii constituționale, faptă pentru care riscă până la 10 ani de închisoare.

Călin Georgescu, trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte zeci de persoane|Foto: | Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, potrivit unor surse judiciare citate de Antena3.ro

Georgescu a fost trimis în judecată alături de alte 20 de persoane, printre care și Horațiu Potra, liderul unui grup de mercenari.

Călin Georgescu se află sub control judiciar din februarie 2025 și are o serie de interdicții: acesta nu poate părăsi teritoriul țării fără aprobarea autorităților judiciare și nu are voie să posteze pe rețelele de socializare conținut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Georgescu este urmărit penal pentru săvârșirea a șase infracțiuni, inclusiv pentru infracțiunea de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Planul de destabilizare a României

La începutul lunii august, procurorii de la Parchetul General au audiat 18 mercenari din gruparea lui Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă la acţiuni contra ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică.

În continuare, Horaţiu Potra, fiul său - Dorian Potra şi un alt membru al familiei - Alexandru Potra sunt daţi în urmărire internaţională.

La sfârşitul lunii februarie, anchetatorii au efectuat percheziţii în judeţele Cluj, Sibiu, Mureş, Timiş și Ilfov într-un dosar legat de finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum şi promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid.



În locuinţele folosite de Potra şi apropiaţii acestuia a fost găsit un veritabil arsenal militar: 10 grenade defensive, 19 grenade ofensive, un lansator de grenadă, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o puşcă mitralieră, sute de cartuşe, materiale explozive. De asemenea, într-un seif ascuns sub podeaua casei, au fost găsite teancuri cu bani şi lingouri de aur.



Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor prezidenţiale, pentru a crea haos. Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul întâlnirii clandestine care a avut loc la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale. Potra şi mercenarii care îl însoţeau au fost interceptaţi de autorităţi pe 8 decembrie 2024, în timp ce se îndreptau spre Bucureşti.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: