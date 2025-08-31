Detaliul trecut cu vederea din biblioteca lui Putin: imagini preînregistrate cu liderul de la Kremlin, prezentate ca fiind noi

Kremlinul reușește adeseori să inducă în eroare publicul în condițiile în care propaganda de stat prezintă imagini preînregistrate cu Putin ca fiind noi.

Detaliul trecut cu vederea din biblioteca lui Putin: imagini preînregistrate cu liderul de la Kremlin, prezentate ca fiind noi|Foto: kremlin.ru (RFE/RL)

Un raft cu cărți poate spune extrem de multe despre posesorul lui, iar în cazul președintelui rus, Vladimir Putin, rearanjarea cărților din raftul așezat în spatele mesei lui poate indica faptul că Kremlinul a prezentat – de cel puțin cinci ori în acest an – înregistrări vechi ale întâlnirilor din biroul prezidențial drept înregistrări video noi, a constatat Systema, redacția de investigații rusă a RFE/RL, citată de Europa Liberă România.

Detaliul trecut cu vederea din biblioteca lui Putin: imagini preînregistrate cu liderul de la Kremlin, prezentate ca fiind noi

Întâlnirile frecvente unu-la-unu ale lui Putin cu guvernatori regionali, șefi ale agențiilor guvernamentale și cu alte persoane din biroul său din Palatul Senatului de la Kremlin sunt un element de bază al programelor de știri de la televiziunea de stat.

Fac parte dintr-un efort de a le demonstra rușilor că președintele lor gestionează activ afacerile din întreaga țară și că ține oficialii sub control.

Însă, în cel puțin cinci cazuri prezentate ca parte a evenimentelor la zi din aprilie și mai, imaginile au fost, de fapt, înregistrate cu luni mai devreme, scrie sursa citată.

Un indiciu relevant în acest sens este reprezentat de organizarea cărților din biblioteca sa și modificarea aranjamentului acestora.

Publicarea imaginilor preînregistrate cu Putin este o practică uzitată de Kremlin, însă această înșelătorie ridică semne de întrebare cu privire la locul exact în care se afla Putin în acea perioadă.

Citește continuarea articolului pe Europa Liberă România.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: