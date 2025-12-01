Vasile Dîncu, mesaj de Ziua Națională a României: „Dacă vrem o țară demnă, trebuie să avem grijă unii de alții”.

Europarlamentarul clujean Vasile Dîncu (PSD) a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României.

Europarlamentarul clujean Vasile Dîncu a transmis un mesaj, luni, de Ziua Națională a României | Foto: Vasile Dîncu

1 Decembrie nu este doar o zi de sărbătoare. E o zi în care ar trebui să ne adunăm, cu inimile deschise, în jurul unei idei simple, dar esențiale: că suntem împreună. România s-a născut din visul unor oameni care au știut să-și lase deoparte diferențele și să creadă în binele comun. Acel 1 Decembrie 1918 nu a fost doar o victorie politică, ci un act de încredere între oameni”, a transmis Vasile Dîncu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul clujean a mai afirmat că astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie să ne întoarcem la acel spirit. Pentru că România nu înseamnă doar istorie, drapel, imn și parade.

„România înseamnă fiecare bătrân care trăiește cu grijă ziua de mâine, fiecare mamă care se sacrifică în tăcere, fiecare copil care visează la o viață mai dreaptă. România înseamnă și oamenii uitați, marginalizați, cei răniți de sărăcie, de nedreptate, de singurătate. Pe ei nu trebuie să-i uităm niciodată. Dacă vrem o țară demnă, trebuie să avem grijă unii de alții. Să nu fim indiferenți. Să nu întoarcem privirea când vedem suferință. Să fim alături de cei slabi, de cei care nu au voce, de cei care nu mai au puteresă ceară ajutor”, a mai scris Dîncu.

Social-democratul a mai transmis că adevărata forță a unei națiuni nu se măsoară în bogății naturale au materiale, ci în cât de mult își protejează oamenii fragili.

„Azi, de ziua ta, România, îți doresc ceva simplu, dar esențial:

Să-ți îngrijești copiii care nu au încălțăminte bună de iarnă

Să-ți asculți bătrânii care stau singuri cu frigul

Să-ți vezi femeile care duc greul cu capul plecat

Să-ți sprijini tinerii care cred încă în tine, dar pleacă

Să-ți ocrotești bolnavii

Să-ți iubești pădurile, satele, râurile, poeții

Să fii o mamă care nu își uită niciun fiu

Azi nu ne dorim o Românie perfectă. Ne dorim o Românie vie. Adevărată. O Românie care știe că cel mai mare semn de putere este grija.

Grija față de cei ce nu se pot apăra singuri

Grija față de cei răniți de viață, tăcuți, fragili

Grija față de adevăr, față de dreptate, față de cuvântul dat

Să nu lăsăm ura să ne dezbine

Să nu acceptăm nedreptatea ca pe ceva normal

Să ne opunem violenței, discriminării, disprețului

Să fim un popor care nu doar își celebrează trecutul, ci care are curajul să construiască un viitor în care nimeni nu e lăsat în urmă”, a mai spus Dîncu.

Astăzi, 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională, europarlamentarul clujean a invitat oamenii nu doar să se mândrească cu România, ci și să fie mai buni cu România.

„Cu România reală, a oamenilor de lângă noi. Să oferim din ce avem, să ascultăm, să ajutăm.Pentru că numai împreună, cu empatie și solidaritate, putem face din această țară un loc în care fiecare om contează. Sărbătoriți cu inima deschisă, dar și cu gândul că putem lăsa în urma noastră o Românie mai caldă, mai dreaptă mai umană. La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, a conchis Vasile Dîncu.

