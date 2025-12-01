Primarul Floreștiului, mesaj de Ziua Naționala a României. Bogdan Pivariu: „Democrația, unitatea și respectul față de valorile noastre naționale sunt responsabilitatea fiecăruia dintre noi”.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a transmis un mesaj, luni de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României.

Primarul comunei clujene Florești, Bogdan Pivariu, a transmis un mesaj de 1 Decembrie - Ziua Națională a României | Foto: Facebook, Bogdan Pivariu

Edilul din Florești a subliniat faptul că ziua de 1 Decembrie ne reamintește că doar împreună putem depăși orice provocare.

„Astăzi sărbătorim România! 1 Decembrie este ziua în care cinstim libertatea, independența și curajul eroilor care au făcut posibilă Marea Unire. Fără sacrificiul lor, nu am fi astăzi o națiune unită, puternică și liberă. Această zi ne reamintește că democrația, unitatea și respectul față de valorile noastre naționale sunt responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, a transmis Bogdan Pivariu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Primarul Floreștiului a mai precizat că lecția pe care ne-o oferă 1 Decembrie 1918 este mai actuală ca niciodată: doar împreună putem depăși orice provocare și putem construi un viitor mai bun.

„Să sărbătorim cu mândrie, recunoștință și speranță, alături de cei dragi! La mulți ani, România!”, a conchis Bodgdan Pivariu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: