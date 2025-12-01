Mai puțini bugetari. Numărul posturilor ocupate a scăzut cu 4.000.

Numărul de bugetare era de peste 1,2 milioane de oameni în septmebrie 2025, mai puțin cu aproximativ 4.000 mai puțini față de ultima lună de vară din acest an.

Numărul bugetarilor a scăzut la începutul toamnei din acest an | Foto: monitorulcj.ro

Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puține comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor (MF), consultate de Agerpres.ro.

Mai puțini bugetari în România

Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în septembrie mai mic cu 47.663 posturi.

Peste 63% dintre posturile ocupate erau în administrația publică centrală, respectiv 798.365 (minus 3.464 față de august 2025), iar dintre acestea 585.281 erau în instituții finanțate integral de la bugetul de stat (minus 1.467 angajați, comparativ cu august 2025).

Cel mai mare număr de posturi ocupate se înregistra la Ministerul Educației, respectiv 276.544 (minus 539 comparativ cu luna anterioară), Ministerul Afacerilor Interne - 125.876 (minus 663), Ministerul Apărării Naționale - 76.034 (minus 40), Ministerul Finanțelor - 24.030 (minus 103) și Ministerul Sănătății -18.334 (plus 1).

Potrivit sursei citate, în instituțiile finanțate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.802 de posturi (plus 17 comparativ cu august 2025), în cele subvenționate din bugetul de stat și din bugetul asigurărilor pentru șomaj un număr de 43.288 (plus 119), în timp ce în instituțiile finanțate integral din venituri proprii erau 160.994 de posturi ocupate (minus 2.133).

Totodată, în administrația publică locală lucrau, în septembrie 2025, 466.480 de persoane (minus 492 comparativ cu august 2025), dintre care 285.720 în instituții finanțate integral din bugetele locale (minus 450) și 180.760 în instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii (minus 42).

