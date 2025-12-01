Furt din cutia milei într-un sat din Cluj. Hoțul, arestat după ce a prăduit două biserici.

Un tânăr care a jefuit două biserici în comuna clueană Tritenii de Jos a fost arestat preventiv.

Bărbat arestat după ce a furat din două biserici într-u sat din Cluj | Captură video IPJ Cluj

Două lăcașe de cult din satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos, județul Cluj au fost jefuite.

Făptașul a acționat într-o oră în aceeași noapte. Este vorba de un tânăr de 24 de ani din județul Alba.

„În fapt, în noaptea de 9/10 noiembrie a.c., în jurul orei 03.00, tânărul ar fi pătruns fără drept într-un locaș de cult din satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos, de unde ar fi sustras suma de 200 lei. De asemenea, în aceeași noapte în jurul orei 04.00, acesta ar fi pătruns într-un alt locaș de cult din comuna Tritenii de Jos, de unde a sustras suma de 2.000 lei”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, inițial tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv.

„În cursul zilei de azi, 30 noiembrie a.c., tânărul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Turda, care a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, a mai transmis IPJ Cluj.

