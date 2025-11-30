Tânără de 25 de ani, reținută pentru înșelăciune: prejudiciu de peste 13.000 de lei prin contracte false de consultanță pentru fonduri UE

O tânără de 25 de ani a fost reținută pentru înșelăciune și fals în înscrisuri după ce ar fi încheiat mai multe contracte de consultanță pentru accesarea fondurilor europene, fără însă a le onora.

Polițiștii din Huedin, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, efectuează cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Polițiștii au intrat pe fir în aprilie 2025, când reprezentantul legal al unui operator de turism din Cluj-Napoca a sesizat Poliția cu privire la faptul că, în luna octombrie 2022, între societatea păgubită și o firmă de consultanță ar fi fost încheiate două contracte pentru accesarea de fonduri nerambursabile, fiind achitată suma de 7.400 de lei pentru serviciile promise, însă obligațiile contractuale nu ar fi fost îndeplinite, ulterior persoana nemaiputând fi contactată.

În același dosar a fost conexată și plângerea unui bărbat în vârstă de 56 de ani din comuna Negreni, care, în septembrie 2022, ar fi încheiat un contract similar pentru un proiect pe fonduri europene, achitând suma de 6.000 de lei.

„Contractul ar fi fost semnat de aceeași persoană, fără a exista împuternicire din partea administratorului real al societății de consultanță respective”, informează, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de tânăra de 25 de ani.

Totodată, sunt desfășurate activități pentru documentarea și probarea unor alte fapte similare săvârșite de această persoană cu scopul de a contura întreaga activitate infracțională a acesteia.

