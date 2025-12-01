Alin Tișe, mesaj de Ziua Națională a României: „1 Decembrie nu este despre cifre, ci despre sens”. VIDEO

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj de 1 Decembrie - Ziua Naținală a României

Șeful forului județean a subliniat că Ziua Națională a României nu este despre cifre, ci, mai degrabă despre sens.

„Ziua de 1 Decembrie nu este doar despre cifre, ci este despre sens. Sensul națiunii noastre, despre ceea ce ne dorim pentru noi de la viitor, pentru națiunea noastră și pentru viitorul copiilor noștri. Practic, așa cum spun românii că își doresc altceva pentru țară”, a transmis Alin Tișe, cu ocazia manifestărilor de 1 Decembrie la Cluj-Napoca.

Președintele CJ Cluj a mai declarat că fiecare dintre noi ar trebui să ne gândim ce facem mai bun ca România să fie altceva pentru cetățenii săi.

„Am transmis azi un mesaj de suflet clujenilor și românilor. Eu sper ca în vitor, politicienii să înțeleagă că dincolo de poveștile spuse, ceea ce rămâne după noi sunt faptele. În momentul de față, românii au ajuns să aprecieze faptele, ci mai puțin vorbele. Trebuie să revină cu un mesaj simplu, pe înțelesul tuturor, despre ceea ce trebuie să facem. La mulți ani tuturor! Le transmit un gând bun tuturor clujenilor și românilor”, a conchis Alin Tișe.

