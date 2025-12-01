Emil Boc, mesaj la prima oră de 1 Decembrie - Ziua Națională a României: „Țara este în inimile noastre!”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a transmis un mesaj de 1 Decembrie 2025 - Ziua Națională a României, la ora 00.00.

„La mulți ani, România! Astăzi nu e doar o zi de sărbătoare - e ziua în care ne amintim cât de puternici suntem atunci când suntem uniți! Oriunde ne-am afla, România este în inimile noastre! Să fim mândri, să fim solidari și să nu uităm că forța națiunii noastre stă în capacitatea noastră de fi uniți, asfel încât fiecare român «să aibă libertatea de a alege să rămână acasă»! Acum 107 ani, românii au spus «Împreună»! La 1 Decembrie 1918, am fost mai uniți ca oricând!

Primarul a mai spus că nu trebuie să untăm că unitatea ne-a făcut națiune!

„Pentru trecutul plin de curaj, pentru prezentul în care alegem să fim mai buni, pentru viitorul copiilor noștri!”, a mai spus Emil Boc.

