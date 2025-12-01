Discursul Președintelui CJ Cluj, Alin Tișe, de Ziua Națională a României: „1 Decembrie e șansa de a privi înainte cu speranță”.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a ținut un discurs în Piața Avram Iancu, luni, la ceremonia oficială de Ziua Națională a Românei.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj: „1 Decembrie nu este despre cifre, ci despre sens” | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Președintele forului județean a vorbit, luni, 1 Decembrie 2025, la ceremonia de Ziua Națională a României, din Piața Avram Iancu.

Alin Tișe: „1 Decembrie este șansa de a privi înainte cu speranță și înapoi cu recunoștință”

„Ziua de astăzi nu este despre cifre, ci despre sens, sensul poporului nostru. Este un dar care îți spune: încă ești aici! Încă ai de trăit, de creat, de simțit, de împărtășit. Este șansa de a privi înainte cu speranță și înapoi cu recunoștință, înțelegând că fiecare moment nu ți-a luat ceva în viața ta”, a spus Alin Tișe.

Președintele CJ a subliniat că de aceea, adevărata sărbătoare nu se află în festivități, ci în conștientizarea faptului că viața ne-a ales și continuă să ne cheme.

„Iar răspunsul tău, în fiecare zi, este modul în care scrii mai departe povestea acestei chemări în sufletele celor care te iubesc, apreciază și cred în tine. Pentru că tot ce suntem și tot ce oferim celorlalți este un dar al bunătății divine. Iar acestă zi specială este, de fapt, închinată de către fiecare dintre noi, celuilalt și lui Dumnezeu”, crede Alin Tișe.

Șeful forului județean a mai spus că de 1 Decembrie nu este vorba doar despre un eveniment, ci despre noi toți. Cândva, în alt 1 Decembrie, bunicii noștri au dat un nou curs istoriei. Ne-au creeat practic lumea în care astăzi trăim.

Alin Tișe a enumerat ce putem noi învăța din modelul lui 1 Decembrie:

Că atunci când vrem, putem! Că poporul nostru, atunci când își stabilește obiective le poate realiza!

Că atunci când toți gândesc luminos se înfăptuiesc lucruri mărețe!

Că atunci când sufletele rezonează lucrurile se schimbă!

Se pot transforma în altceva pentru noi toți!

„Altceva pentru tine, dragul meu clujean, altceva pentru țară! Și eu îmi doresc altceva.

Să trecem de dezbinări

Să depășim ranchiuna și invidia.

Să ne admirăm pentru calitățile pe care le avem

Să ne curățăm sufletele, să le umplem de iubire sinceră

Să construim un viitor mai bun.

Realizările înaintașilor ne obligă la asta! Nu avem voie să îi dezamăgim!”, a explicat Tișe.

El a mai afirmat că 1 Decembrie nu este doar despre unitate. Nici doar despre patriotism. Este și despre sufletul fiecăruia dintre noi.

„Iar acolo, în adâncurile fiecăruia, stau comori impresionante precum iubirea, căldura sufletească, empatia, înțelegerea și înțelepciunea pe care doar sentimentele deosebite o pot da. Haideti cu toții, dragi clujeni, să ne regăsim sufletul! Și, împreună, să construim altceva pentru noi toți. Din respect pentru istoria noastră, pentru înaintași dar și față de viitorul copiilor noștri! Vă mulțumesc și vă prețuiesc!”, a conchis Alin Tișe.

