Prim-ministrul Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia de Ziua Națională a României. Oamenii i-au cerut demisia.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a participat de 1 Decembrie 2025 la ceremonia oficială de Ziua Națională a României, la Alba Iulia, locul în care a avut loc Marea Unire de la 1918.

La Alba Iulia, premierul țării a fost primit cu ostilitate de unii dintre oamenii care au participat la ceremonia de Ziua Națională a României.

Mai mulți oameni din mulțime l-au huiduit puternic pe Ilie Bolojan, la sosirea sa în Alba Iulia.

Aceștia i-au cerut și demisia din funcția de prim-ministru al României.

Totuși, cei care și-au exprimat nemulțumirea înspre politician pot fi amendați la fel ca în cazul episodului de la Carei.

Ilie Bolojan nu este la prima experiență de acest fel. Un episod recent s-a întâmplat sâmbătă, 25 octombrie 2025, când prim-ministrul a fost huiduit în municipiul Carei, județul Satu Mare, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, cu ocazia Zilei Armatei Române, unde a depus o coroană de flori.

