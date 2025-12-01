Actualitate
Cluj-Napoca s-a transformat în seara de 1 Decembrie. Spectacol de lumini și drone de Ziua Națională a României. VIDEO
De 1 Decembrie 2025, la Cluj-Napoca, după ceremoniile din Piața Mihai Viteazul și Piața Avram Iancu, sărbătoarea s-a mutat în Piața Unirii, acolo unde s-au desfășurat numeroase activități cu ocazia Zilei Naționale a României.Seara de 1 Decembrie s-a încheiat memorabil la Cluj-Napoca | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro
Activitățile de 1 Decembrie 2025 au continuat în Cluj-Napoca în Piața Unirii.
Acolo, cetățenii au putut asculta programul dedicat Zilei Naționale, care a început la ora 15.00, cu un regal folcloric susținut de artiști și ansambluri renumite:
- Sava Negrean Brudașcu
- Aurel Tămaș
- Valeria și Traian Ilea
- Maria Golban Șomlea
- Cristian Totpati
- Lucia Potra
- Mihaela Grindean
- Adriana Irimieș
- Claudiu Ciotleuș
- Amalia Chiper
- ansamblul folcloric Rapsodia Someșană
- ansamblul folcloric Românașul, acompaniați de Orchestra Regal Transilvan.
Unul dintre cele mai așteptate momente a fost Iluminatul festiv al orașului, care a fost aprins la ora 19.00, în Piața Unirii.
Odată cu aprinderea iluminatului în întreg orașul, cupola de lumini a avut trei momente multimedia dedicate Zilei Naționale, programate la orele 19.00, 20.30 și 21.30.
Tematica muzicală pentru momentele din 1 Decembrie a fost dedicată Zilei Naționale a României.
După momentul aprinderii iluminatului festiv a urmat concertul aniversar Cargo - 40 ani de la ora 19.10 și concertul Compact de la ora 20.30.
Show lumini și drone în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca de 1 Decembrie - Ziua Națională a României
La ora 20.00 clujenii au fost așteptați din nou în Piața Avram Iancu, pentru un show de lumini și drone.
În Piața Avram Iancu, publicul a fost invitat la un spectaculos show de drone și lumini, menit să evoce spiritul istoric al momentului: „La fel ca în 1918, puterea noastră stă în a fi împreună. Să rămânem uniți, solidari și demni, pentru că doar așa România va merge mai departe. Inima mare a țării bate aici, în fiecare dintre inimile noastre mici.”
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: