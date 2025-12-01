  • Flux RSS
Actualitate

Cluj-Napoca s-a transformat în seara de 1 Decembrie. Spectacol de lumini și drone de Ziua Națională a României. VIDEO

De 1 Decembrie 2025, la Cluj-Napoca, după ceremoniile din Piața Mihai Viteazul și Piața Avram Iancu, sărbătoarea s-a mutat în Piața Unirii, acolo unde s-au desfășurat numeroase activități cu ocazia Zilei Naționale a României.

Seara de 1 Decembrie s-a încheiat memorabil la Cluj-Napoca | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro Seara de 1 Decembrie s-a încheiat memorabil la Cluj-Napoca | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

 

 


 

Activitățile de 1 Decembrie 2025 au continuat în Cluj-Napoca în Piața Unirii.


 

 


Acolo, cetățenii au putut asculta programul dedicat Zilei Naționale, care a început la ora 15.00, cu un regal folcloric susținut de artiști și ansambluri renumite: 

  • Sava Negrean Brudașcu
  • Aurel Tămaș
  • Valeria și Traian Ilea
  • Maria Golban Șomlea
  • Cristian Totpati
  • Lucia Potra
  • Mihaela Grindean
  • Adriana Irimieș
  • Claudiu Ciotleuș
  • Amalia Chiper
  • ansamblul folcloric Rapsodia Someșană
  • ansamblul folcloric Românașul, acompaniați de Orchestra Regal Transilvan.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost Iluminatul festiv al orașului, care a fost  aprins la ora 19.00, în Piața Unirii.


Odată cu aprinderea iluminatului în întreg orașul, cupola de lumini a avut trei momente multimedia dedicate Zilei Naționale, programate la orele 19.00, 20.30 și 21.30. 

Tematica muzicală pentru momentele din 1 Decembrie a fost dedicată Zilei Naționale a României.


După momentul aprinderii iluminatului festiv a urmat concertul aniversar Cargo - 40 ani de la ora 19.10 și concertul Compact de la ora 20.30.

Show lumini și drone în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca de 1 Decembrie - Ziua Națională a României

La ora 20.00 clujenii au fost așteptați din nou în Piața Avram Iancu, pentru un show de lumini și drone.

Inimă în culorile României - Spectacol de drone și lumini în Piața Avram din Cluj Napoca de 1 Decembrie 2025 - Ziua Națională a României | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

 

În Piața Avram Iancu, publicul a fost invitat la un spectaculos show de drone și lumini, menit să evoce spiritul istoric al momentului: „La fel ca în 1918, puterea noastră stă în a fi împreună. Să rămânem uniți, solidari și demni, pentru că doar așa România va merge mai departe. Inima mare a țării bate aici, în fiecare dintre inimile noastre mici.”

Steagul Uniunii Europene - Show de drone și lumini în Piața Avram din Cluj Napoca de 1 Decembrie 2025 - Ziua Națională a României | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

 

