Cluj-Napoca s-a transformat în seara de 1 Decembrie. Spectacol de lumini și drone de Ziua Națională a României. VIDEO

De 1 Decembrie 2025, la Cluj-Napoca, după ceremoniile din Piața Mihai Viteazul și Piața Avram Iancu, sărbătoarea s-a mutat în Piața Unirii, acolo unde s-au desfășurat numeroase activități cu ocazia Zilei Naționale a României.

Seara de 1 Decembrie s-a încheiat memorabil la Cluj-Napoca | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

Activitățile de 1 Decembrie 2025 au continuat în Cluj-Napoca în Piața Unirii.

Acolo, cetățenii au putut asculta programul dedicat Zilei Naționale, care a început la ora 15.00, cu un regal folcloric susținut de artiști și ansambluri renumite:

Sava Negrean Brudașcu

Aurel Tămaș

Valeria și Traian Ilea

Maria Golban Șomlea

Cristian Totpati

Lucia Potra

Mihaela Grindean

Adriana Irimieș

Claudiu Ciotleuș

Amalia Chiper

ansamblul folcloric Rapsodia Someșană

ansamblul folcloric Românașul, acompaniați de Orchestra Regal Transilvan.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost Iluminatul festiv al orașului, care a fost aprins la ora 19.00, în Piața Unirii.

Odată cu aprinderea iluminatului în întreg orașul, cupola de lumini a avut trei momente multimedia dedicate Zilei Naționale, programate la orele 19.00, 20.30 și 21.30.

Tematica muzicală pentru momentele din 1 Decembrie a fost dedicată Zilei Naționale a României.

După momentul aprinderii iluminatului festiv a urmat concertul aniversar Cargo - 40 ani de la ora 19.10 și concertul Compact de la ora 20.30.

Show lumini și drone în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca de 1 Decembrie - Ziua Națională a României

La ora 20.00 clujenii au fost așteptați din nou în Piața Avram Iancu, pentru un show de lumini și drone.

Inimă în culorile României - Spectacol de drone și lumini în Piața Avram din Cluj Napoca de 1 Decembrie 2025 - Ziua Națională a României | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

În Piața Avram Iancu, publicul a fost invitat la un spectaculos show de drone și lumini, menit să evoce spiritul istoric al momentului: „La fel ca în 1918, puterea noastră stă în a fi împreună. Să rămânem uniți, solidari și demni, pentru că doar așa România va merge mai departe. Inima mare a țării bate aici, în fiecare dintre inimile noastre mici.”

Steagul Uniunii Europene - Show de drone și lumini în Piața Avram din Cluj Napoca de 1 Decembrie 2025 - Ziua Națională a României | Foto: Mădălina Ivan, monitorulcj.ro

