Cum va fi vremea la Cluj de 1 Decembrie - Ziua Națională a României? Prognoza meteo.

Temperaturile maxime vor ajunge la 6 grade Celsius la Cluj-Napoca, luni, 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională a României.

La Cluj-Napoca vor fi maxim 6 grade Celsius de 1 Decembrie 2025 - Ziua Națională a României | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

Prima zi de iarnă vine cu temperaturi maxime de 6 grade Celsius la Cluj-Napoca.

Temperatura minimă va fi de 4 grade Celsius la Cluj-Napoca de 1 Decembrie - Ziua Națională a României.

Cerul va fi mai mult noros la Cluj-Napoca, iar viteza vântului va fi de 7 m/s.

Dimineața, în jurul orei 07.00, temperatura va fi de 3 grade Celsius, iar maxima zilei va fi în jurul orei 14.00

