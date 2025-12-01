Ceremonia oficială de 1 Decembrie. Ziua Națională a României, sărbătorită la Cluj-Napoca. Prefectul Maria Forna: „Putem construi un viitor mai bun”. VIDEO

Luni, 1 Decembrie 2025, la Cluj-Napoca a avut loc ceremonia oficială de Ziua Națională a României.

Ziua Națională a României, sărbătorită la Cluj-Napoca | Foto: Mădălina Ivan/Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Cluj-Napoca a celebrat Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări publice, concerte și spectacole pentru întreaga comunitate.

În prima parte a zilei, evenimentele dedicate acestei zile s-au desfășurat în Piața Mihai Viteazul și Piața Avram Iancu.

Manifestările au început în Piața Mihai Viteazul.

La ora 10.00, acolo a avut loc ceremonialul de depunere jerbe și flori, iar la ora 11.30, în Piața Avram Iancu a avut loc ceremonia oficială de 1 Decembrie - Ziua Națională a României.

În Piața Avram Iancu au fost activități organizate de Instituția Prefectului Județul Cluj, Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca și Divizia 4 Infanterie „Gemina”. Tot acolo a avut loc și un spectacol cu efecte speciale.

În cadrul ceremoniei a luat cuvântul Maria Forna, prefectul județului Cluj, care a dat citire mesajului prim-ministrului României.

„Dragi clujeni, Marea Unire din 1918 este cel mai frumos moment al istoriei noastre, temelia României de astăzi, o lecție permenentă de solidaritate. 1 Decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine. Românii pot și România poate să treacă peste greutăți și să urce mai sus, să construiescă un viitor mai bun. Datoria de român și de cetățean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte. Fiecare investiție de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism. La mulți ani România, la mulți ani români din țară și din diaspora”, a transmis Maria Forma.

Prefectul le-a mulțumit cetățenilor pentru ceea ce fac în fiecare zi pentru județul Cluj.

Ceremonia oficială a cuprins:

prezentarea onorului și salutul drapelului de luptă

intonarea Imnului Național al României și alocuțiuni cu privie la sărbătorirea Zilei Naționale a României

defilarea detașamentelor de onoare de la Divizia 4 Infanterie „Gemina”, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Avram Iancu”, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” și Penitenciarul Gherla.

La finalul ceremoniei oficiale, pe „Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română”, clujenii, de la mic la mare au încins o horă.

Totodată, pe Bulevardul Eroilor, între orele 12.30 și 14.00 au avut loc două scenete de reconstituire a momentelor din anul 1918.

1 Decembrie, sărbătorit și în Piața Unirii din Cluj-Napoca

Activitățile din Cluj-Napoca continuă în Piața Unirii, de la ora 15.00, cu un regal folcloric susținut de artiști și ansambluri renumite: Sava Negrean Brudașcu, Aurel Tămaș, Valeria și Traian Ilea, Maria Golban Șomlea, Cristian Totpati, Lucia Potra, Mihaela Grindean, Adriana Irimieș, Claudiu Ciotleuș, Amalia Chiper, ansamblul folcloric Rapsodia Someșană, ansamblul folcloric Românașul, acompaniați de Orchestra Regal Transilvan.

Iluminatul festiv al orașului va fi aprins la ora 19.00, în Piața Unirii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: