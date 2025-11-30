Negocieri între Kiev și Washington pentru soluționarea războiului cu Rusia. Secretarul de stat american Marco Rubio: „Discuțiile urmăresc deschiderea căii spre o Ucraină independentă”.

În Florida au început negocierile între delegația ucraineană și oficiali americani de rang înalt pentru soluționarea războiului cu Rusia. „Nu este vorba doar de încetarea războiului”, spune secretarul de stat american Marco Rubio.

Negocieri Ucraina - SUA. Secretarul de stat american Marco Rubio: „Nu este vorba doar de încetarea războiului”| Foto: Depositphotos.com

În Florida au început duminică dimineața (ora locală) negocieri între o delegație ucraineană și înalți oficiali americani pentru a discuta planul SUA de soluționare a războiului cu Rusia, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

La discuții iau parte o delegație ucraineană condusă de negociatorul șef Rustem Umerov, precum și secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner.

„Avem directive și priorități clare: protejarea intereselor Ucrainei, asigurarea unui dialog substanțial și avansarea pe baza progreselor realizate la Geneva. (...) Lucrăm pentru a asigura o pace reală în Ucraina și garanții de securitate de încredere pe termen lung”, a transmis Rustem Umerov pe rețeaua X.

„Nu este vorba doar de încetarea războiului. (...) Este vorba despre deschiderea unei căi care să permită Ucrainei să rămână suverană, independentă și prosperă”, a declarat la rândul său secretarul de stat american la începutul întâlnirii.

Acord parțial pentru planul de pace

SUA și Ucraina au ajuns recent la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înțelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat, marți, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegația care a negociat cu SUA la Geneva.

Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean, plan ce cuprinde unele dintre condițiile deja puse de Rusia pentru încheierea războiului și pe care Ucraina și aliații săi europeni încearcă să-l modifice semnificativ, cu un plan revizuit.

