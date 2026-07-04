Clujul devine, timp de o lună, un centru al tehnologiilor aerospațiale. Studenți din patru țări participă la școala de vară organizată de UBB

Universitatea Babeș-Bolyai va organiza ZENITH 2026 – Aerospace Summer School, un program internațional dedicat tehnologiilor aerospațiale, inovării și antreprenoriatului. În cadrul școlii de vară vor participa studenți din patru țări.

Clujul devine, timp de o lună, un centru al tehnologiilor aerospațiale | Foto: monitorulcj.ro

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca organizează, în perioada 6-31 iulie 2026, ZENITH 2026 – Aerospace Summer School, un program internațional dedicat tehnologiilor aerospațiale, inovării și antreprenoriatului. La școala de vară vor participa 40 de studenți din România, Turcia, Italia și Azerbaidjan. Școala de vară este organizată de UBB, prin UBB TechTransfer, și pune accent pe inovare, antreprenoriat și transfer tehnologic în domeniul aerospațial.

Pe parcursul celor patru săptămâni, participanții vor lua parte la un program intensiv de pregătire, care îmbină activitățile teoretice cu cele practice și urmărește dezvoltarea competențelor în cercetare și în industrie prin familiarizarea cu tehnologii de ultimă generație. Organizatorii susțin că programul urmărește să îi pregătească pe studenți pentru provocările dintr-un domeniu aflat într-o dezvoltare accelerată.

Potrivit reprezentanților universității, programul face parte din strategia UBB de a sprijini colaborările internaționale și de a oferi studenților oportunități de formare în domenii de înaltă tehnologie.

Organizatorii spun că ZENITH 2026 își propune să aducă împreună studenți, cercetători și specialiști interesați de dezvoltarea tehnologiilor aerospațiale și de transformarea rezultatelor cercetării în soluții aplicabile.

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